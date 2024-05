【モデルプレス=2024/05/30】Prime Videoにて6月14日から世界独占配信されるドラマ『1122 いいふうふ』(14日:1〜3話/21日:4〜5話/28日:6〜7話)でW主演を務める女優の高畑充希(たかはた・みつき/32)と俳優の岡田将生(おかだ・まさき/34)が日本最大級の女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースメディア「モデルプレス」のオリジナル企画「今月のカバーモデル」で、2024年6月のカバーモデルを務めた。

1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、2024年6月は話題の映画や人気のTV番組、スポーツのライブ配信などが続々と加わる。夫婦仲を円満に保つために「婚外恋愛許可制」を選択した結婚7年目のセックスレス夫婦の、ふたりだけの夫婦のあり方を模索するドラマ『1122 いいふうふ』を、6月14日(金)から独占配信する。渡辺ペコ氏の漫画を原作にした本作は、妻・相原一子(いちこ)役を高畑充希、夫・二也(おとや)役を岡田将生が演じ、監督は今泉力哉氏、脚本は今泉監督の妻である今泉かおり氏が務める。独身女性が主役となり、“真実の愛”を見つけるため多数の男性候補から未来の結婚相手を選び抜く恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン3を、6月27日(木)から独占配信する。好奇心と努力で輝かしいキャリアを築いてきた3代目バチェロレッテ・武井亜樹氏がエキゾチックなリゾート地・バリ島を舞台に“真実の愛を探す旅”に挑む。「直感を大切にしている」と語る彼女が最終的に選ぶ際に頼るのは直感か、知性。世界規模の大災害が発生し、韓国ソウルで唯一崩壊を免れた1棟のマンションを舞台に、生き残りをかけて戦う人々を描くパニックスリラー『コンクリート・ユートピア』を、6月7日(金)から見放題独占配信する。マンションの臨時代表に選出された職業不明の男性・ヨンタクを『非常宣言』のイ・ビョンホン、ヨンタクに心酔する602号室に住むミンソンを『梨泰院クラス』のパク・ソジュンが演じる。映画『タイタニック』の主題歌「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」など数々の名曲を生み出した世界的なスーパースター、セリーヌ・ディオンが人生を左右する病気と闘う姿を、生々しく飾らず描いたドキュメンタリー、Amazon Original『アイ・アム セリーヌ・ディオン 〜病との戦いの中で〜』を、6月25日(火)から独占配信する。テレビアニメーション『機動戦士ガンダムSEED』、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』に続く新たな物語として約20年ぶりに製作された『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』を、6月8日(土)から見放題最速配信する。生まれながらにして優れた身体能力や頭脳を持つ人類(コーディネイター)と、自然のままに生まれた人類(ナチュラル)との対立を通じて、メインキャラクターのキラ・ヤマトとラクス・クラインたちの苦悩と成長を描いた本作は、今年1月に劇場公開され、「ガンダムシリーズ」の映画として過去最高の興行収入を48.2億円突破し、288万人を動員した。※興行収入・動員数共に5月22日(水)時点世界的大ヒットを記録し、エミー賞を受賞したドラマの最新作Amazon Original『ザ・ボーイズ』シーズン4を6月13日(木)から独占配信する。本作は、ブッチャー率いる特殊能力を持たない人間で構成された自警団グループ「ザ・ボーイズ」と、ホームランダーら腐敗したスーパーヒーロー集団「セブン」の攻防戦を、ブラックユーモアと過激なバイオレンス描写満載で描くドラマシリーズだ。韓国ドラマも続々。6月は、1度失敗した人生をもとに綿密な計画を練った2回目の人生で、次々と不正を暴いていくイ・ジュンギ氏演じる無敵の検事の復讐劇『アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜』を6月6日(木)から見放題配信するほか、『天気がよければ会いにゆきます』を6月12日(水)から、『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』を6月25日(火)から、『影美女』を6月26日(水)から見放題配信開始に加え、世界的ヒットを記録した『私の夫と結婚して』でブレイクしたナ・イヌ氏が今年4月に初めて日本で行ったファンイベント『2024 ナ・イヌ 日本1stファンミーティング』を6月12日(水)から見放題配信する。(modelpress編集部)2024年6月1日(土)・『あの頃。』・『散歩時間〜その日を待ちながら〜』・『映画仮面ライダーギーツ4人のエースと黒狐』・『ナラタージュ』2024年6月4日(火)・『ザ・ファブル殺さない殺し屋』2024年6月5日(水)・『明日の記憶』・『LOVE DK』・『男たちの大和/YAMATO』・『俺物語!!』・『海難1890』・『SRサイタマノラッパー』・『SRサイタマノラッパー2女子ラッパー☆傷だらけのライム』・『ちはやふる−上の句−』・『ちはやふる−下の句−』・『ちはやふる−結び−』・『日本で一番悪い奴ら』・『胸が鳴るのは君のせい』・『百円の恋』・『映画ホタルノヒカリ』2024年6月6日(木)・『死刑にいたる病』2024年6月12日(水)・『アヒルと鴨のコインロッカー』・『共喰い』・『フィッシュストーリー』・『僕の彼女はサイボーグ』2024年6月14日(金)・『PLAY! 〜勝つとか負けるとかは、どーでもよくて〜』 ※独占配信2024年6月19日(水)・『20世紀少年−第1章−終わりの始まり』・『20世紀少年−第2章−最後の希望』・『20世紀少年−最終章−ぼくらの旗』・『君は放課後インソムニア(実写版)』2024年6月21日(金)・『みなに幸あれ』※見放題独占配信2024年6月1日(土)・『フォードvsフェラーリ』・『野性の呼び声』2024年6月5日(水)・『フォロウィング』 ※独占配信2024年6月7日(金)・『スラムドッグス』2024年6月8日(土)・『天使にラブ・ソングを…』・『天使にラブ・ソングを2』・『ミセス・ダウト』2024年6月15日(土)・『あなたが寝てる間に…』2024年6月21日(金)・『エクソシスト信じる者』2024年6月22日(土)・『地球が静止する日』2024年6月25日(火)・Amazon Original『アイ・アムセリーヌ・ディオン〜病との戦いの中で〜』(I Am: Celine Dion/カナダ)※午後4時から独占配信2024年6月18日(火)・Amazon Original『パワー・オブ・ザ・ドリーム〜社会正義の実現を夢見て〜』(Power Of The Dream/アメリカ)※午後4時から独占配信2024年6月20日(木)・Amazon Original『フェデラー〜最後の12日間〜』(Federer: Twelve Final Days/アメリカ)※午後4時から独占配信2024年6月7日(金)・『コンクリート・ユートピア』※見放題独占配信2024年6月1日(土)・『スラムダンク劇場版』・『スラムダンク湘北最大の危機!燃えろ桜木花道』・『スラムダンク全国制覇だ!桜木花道』・『スラムダンク吠えろバスケットマン魂!!花道と流川の熱き夏』・『劇場版ソードアート・オンライン-オーディナルスケール-』・『劇場版ソードアート・オンライン-プログレッシブ-星なき夜のアリア』・『劇場版ソードアート・オンライン-プログレッシブ-冥き夕闇のスケルツォ』2024年6月8日(土)・『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』※見放題最速配信2024年6月7日(金)・『DCがんばれ!スーパーペット』※見放題独占配信2024年6月1日(土)・『オレンジデイズ』・『JIN -仁-』・『JIN -仁- 完結編』・『セーラー服と機関銃』(2006年版)・『DCU』・『ラストマンー全盲の捜査官ー』・『輪舞曲-ロンド-』・『ギバーテイカー』・『太陽は動かない ―THE ECLIPSE―』・『HOTEL -NEXT DOOR-』・『松尾スズキと30分強の女優』2024年6月14日(金)・『1122 いいふうふ』※独占配信2024年6月13日(木)・Amazon Original『ザ・ボーイズ』(The Boys/アメリカ)シーズン4※午後4時から独占配信2024年6月21日(金)・Amazon Original『ディル・ドスティ 〜夏休みのジレンマ〜』(Dil Dosti Dilemma/インド)シーズン1※午前3時半から独占配信2024年6月27日(木)・Amazon Original『マイ・レディ・ジェーン』(My Lady Jane/アメリカ)シーズン1※午後4時から独占配信2024年6月6日(木)・『アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜』2024年6月12日(水)・『天気がよければ会いにゆきます』2024年6月25日(火)・『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』2024年6月26日(水)・『影美女』2024年6月12日(水)・『2024 ナ・イヌ 日本1stファンミーティング』2024年6月1日(土)・『ソードアート・オンライン』・『ソードアート・オンライン II』・『ソードアート・オンライン アリシゼーション』・『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』・『ソードアート・オンライン オルタナティブガンゲイル・オンライン』・『ソードアート・オンライン Extra Edition』2024年6月19日(水)・『HUNTER×HUNTER』ハンター試験・ゾルディック家編・『HUNTER×HUNTER』天空闘技場編・『HUNTER×HUNTER』幻影旅団編・『HUNTER×HUNTER』G.I編2024年6月27日(木)・『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン3※午後8時から独占配信【Not Sponsored 記事】