【Prime Video】2024年6月の新着作品：『バチェロレッテ・ジャパン』や「不倫公認」の夫婦を描いた『1122 いいふうふ』など
Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス（SVOD）「Prime Video」で、2024年6月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。
【画像】主な独占配信作品をキービジュアルで紹介
■映画（日本）
6月1日（土）
『あの頃。』
『散歩時間〜その日を待ちながら〜』
『映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』
『ナラタージュ』
6月4日（火）
『ザ・ファブル 殺さない殺し屋 』
6月5日（水）
『明日の記憶』
『 L・DK』
『男たちの大和／ YAMATO』
『俺物語 !!』
『海難 1890』
『SR サイタマノラッパー』
『SR サイタマノラッパー 2 女子ラッパー ☆ 傷だらけのライム』
『 ちはやふる−上の句−』
『ちはやふる−下の句−』
『ちはやふる−結び−』
『日本で一番悪い奴ら』
『胸が鳴るのは君のせい』
『百円の恋』
『映画 ホタルノヒカリ』
6月6日（木）
『死刑にいたる病』
6月12日（水）
『アヒルと鴨のコインロッカー』
『共喰い』
『フィッシュストーリー』
『僕の彼女はサイボーグ』
6月14日（金）
『PLAY! 〜勝つとか負けるとかは 、 どーでもよくて〜』 ＊独占配信
6月19日（水）
『20世紀少年 -第 1章 - 終わりの始まり』
『20世紀少年 -第 2章 - 最後の希望』
『20世紀少年 -最終章 - ぼくらの旗』
『君は放課後インソムニア（実写版）』
6月21日（金）
『みなに幸あれ』 ＊見放題独占配信
■映画（海外）
6月1日（土）
『フォード vsフェラーリ』
『野性の呼び声』
6月5日（水）
『フォロウィング』 ＊独占配信
6月7日（金）
『スラムドッグス』
6月8日（土）
『天使にラブ・ソングを…』
『天使にラブ・ソングを 2』
『ミセス・ダウト』
6月15日（土）
『あなたが寝てる間に…』
6月21日（金）
『エクソシスト 信じる者』
6月22日（土）
『地球が静止する日』
■ドキュメンタリー映画（海外）
6月25日（火）
Amazon Original『アイ・アム セリーヌ・ディオン 〜病との戦いの中で〜』（カナダ）＊午後4時から独占配信
6月18日（火）
Amazon Original『パワー・オブ・ザ・ドリーム 〜社会正義の実現を夢見て〜』（アメリカ） ＊午後4時から独占配信
6月20日（木）
Amazon Original『フェデラー 〜最後の 12日間〜』（アメリカ）＊午後4時から独占配信
■映画（韓国）
6月7日（金）
『コンクリート・ユートピア』 ＊見放題独占配信
■アニメ映画（日本）
6月1日（土）
『スラムダンク 劇場版』
『スラムダンク 湘北最大の危機！燃えろ桜木花道』
『スラムダンク 全国制覇だ！桜木花道』
『スラムダンク 吠えろバスケットマン魂！！花道と流川の熱き夏』
『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール -』
『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ - 星なき夜のアリア』
『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ - 冥き夕闇のスケルツォ』
6月8日（土）
『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』 ＊見放題最速配信
■アニメ映画（海外）
6月7日（金）
『DC がんばれ！スーパーペット』 ＊見放題独占配信
■テレビドラマ（日本）
6月1日（土）
『オレンジデイズ』
『JIN -仁 -』
『JIN -仁 - 完結編』
『セーラー服と機関銃』（2006年版）
『ＤＣＵ』
『ラストマンー全盲の捜査官ー』
『輪舞曲 -ロンド -』
『ギバーテイカー』
『太陽は動かない―THE ECLIPSE―』
『HOTEL -NEXT DOOR-』
『松尾スズキと 30分強の女優』
6月14日（金）
『1122 いいふうふ』 ＊独占配信
■テレビドラマ（海外）
6月13日（木）
Amazon Original『ザ・ボーイズ』（アメリカ）シーズン4 ＊午後4時から独占配信
6月21日（金）
Amazon Original『ディル・ドスティ 〜夏休みのジレンマ〜』（インド）シーズン1＊午前3時半から独占配信
6月27日（木）
Amazon Original『マイ・レディ・ジェーン』（アメリカ）シーズン 1＊午後4時から独占配信
■テレビドラマ（韓国）
6月6日（木）
『アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜』
6月12日（水）
『天気がよければ会いにゆきます』
6月25日（火）
『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』
6月26日（水）
『影美女』
■ファンミーティング（韓国）
6月12日（水）
『2024 ナ・イヌ 日本 1stファンミーティング』
■テレビアニメ（日本）
6月1日（土）
『ソードアート・オンライン』
『ソードアート・オンライン II』
『ソードアート・オンライン アリシゼーション』
『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』
『ソードアート・オンライン オルタナティブガンゲイル・オンライン』
『ソードアート・オンライン Extra Edition』
6月19日（水）
『HUNTERｘHUNTER』ハンター試験・ゾルディック家編
『HUNTERｘHUNTER』天空闘技場編
『HUNTERｘHUNTER』幻影旅団編
『HUNTERｘHUNTER』 G.I編
■バラエティー（日本）
6月27日（木）
『バチェロレッテ・ジャパン』シーズ ン3 ＊午後8時から独占配信
【画像】主な独占配信作品をキービジュアルで紹介
■映画（日本）
6月1日（土）
『あの頃。』
『散歩時間〜その日を待ちながら〜』
『映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』
『ナラタージュ』
『ザ・ファブル 殺さない殺し屋 』
6月5日（水）
『明日の記憶』
『 L・DK』
『男たちの大和／ YAMATO』
『俺物語 !!』
『海難 1890』
『SR サイタマノラッパー』
『SR サイタマノラッパー 2 女子ラッパー ☆ 傷だらけのライム』
『 ちはやふる−上の句−』
『ちはやふる−下の句−』
『ちはやふる−結び−』
『日本で一番悪い奴ら』
『胸が鳴るのは君のせい』
『百円の恋』
『映画 ホタルノヒカリ』
6月6日（木）
『死刑にいたる病』
6月12日（水）
『アヒルと鴨のコインロッカー』
『共喰い』
『フィッシュストーリー』
『僕の彼女はサイボーグ』
6月14日（金）
『PLAY! 〜勝つとか負けるとかは 、 どーでもよくて〜』 ＊独占配信
6月19日（水）
『20世紀少年 -第 1章 - 終わりの始まり』
『20世紀少年 -第 2章 - 最後の希望』
『20世紀少年 -最終章 - ぼくらの旗』
『君は放課後インソムニア（実写版）』
6月21日（金）
『みなに幸あれ』 ＊見放題独占配信
■映画（海外）
6月1日（土）
『フォード vsフェラーリ』
『野性の呼び声』
6月5日（水）
『フォロウィング』 ＊独占配信
6月7日（金）
『スラムドッグス』
6月8日（土）
『天使にラブ・ソングを…』
『天使にラブ・ソングを 2』
『ミセス・ダウト』
6月15日（土）
『あなたが寝てる間に…』
6月21日（金）
『エクソシスト 信じる者』
6月22日（土）
『地球が静止する日』
■ドキュメンタリー映画（海外）
6月25日（火）
Amazon Original『アイ・アム セリーヌ・ディオン 〜病との戦いの中で〜』（カナダ）＊午後4時から独占配信
6月18日（火）
Amazon Original『パワー・オブ・ザ・ドリーム 〜社会正義の実現を夢見て〜』（アメリカ） ＊午後4時から独占配信
6月20日（木）
Amazon Original『フェデラー 〜最後の 12日間〜』（アメリカ）＊午後4時から独占配信
■映画（韓国）
6月7日（金）
『コンクリート・ユートピア』 ＊見放題独占配信
■アニメ映画（日本）
6月1日（土）
『スラムダンク 劇場版』
『スラムダンク 湘北最大の危機！燃えろ桜木花道』
『スラムダンク 全国制覇だ！桜木花道』
『スラムダンク 吠えろバスケットマン魂！！花道と流川の熱き夏』
『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール -』
『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ - 星なき夜のアリア』
『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ - 冥き夕闇のスケルツォ』
6月8日（土）
『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』 ＊見放題最速配信
■アニメ映画（海外）
6月7日（金）
『DC がんばれ！スーパーペット』 ＊見放題独占配信
■テレビドラマ（日本）
6月1日（土）
『オレンジデイズ』
『JIN -仁 -』
『JIN -仁 - 完結編』
『セーラー服と機関銃』（2006年版）
『ＤＣＵ』
『ラストマンー全盲の捜査官ー』
『輪舞曲 -ロンド -』
『ギバーテイカー』
『太陽は動かない―THE ECLIPSE―』
『HOTEL -NEXT DOOR-』
『松尾スズキと 30分強の女優』
6月14日（金）
『1122 いいふうふ』 ＊独占配信
■テレビドラマ（海外）
6月13日（木）
Amazon Original『ザ・ボーイズ』（アメリカ）シーズン4 ＊午後4時から独占配信
6月21日（金）
Amazon Original『ディル・ドスティ 〜夏休みのジレンマ〜』（インド）シーズン1＊午前3時半から独占配信
6月27日（木）
Amazon Original『マイ・レディ・ジェーン』（アメリカ）シーズン 1＊午後4時から独占配信
■テレビドラマ（韓国）
6月6日（木）
『アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜』
6月12日（水）
『天気がよければ会いにゆきます』
6月25日（火）
『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』
6月26日（水）
『影美女』
■ファンミーティング（韓国）
6月12日（水）
『2024 ナ・イヌ 日本 1stファンミーティング』
■テレビアニメ（日本）
6月1日（土）
『ソードアート・オンライン』
『ソードアート・オンライン II』
『ソードアート・オンライン アリシゼーション』
『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』
『ソードアート・オンライン オルタナティブガンゲイル・オンライン』
『ソードアート・オンライン Extra Edition』
6月19日（水）
『HUNTERｘHUNTER』ハンター試験・ゾルディック家編
『HUNTERｘHUNTER』天空闘技場編
『HUNTERｘHUNTER』幻影旅団編
『HUNTERｘHUNTER』 G.I編
■バラエティー（日本）
6月27日（木）
『バチェロレッテ・ジャパン』シーズ ン3 ＊午後8時から独占配信