Prime Videoで6月から配信される新着コンテンツが発表された。

参考：『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』20年越し大ヒットの意義 往年の名作に眠る可能性

映画やテレビ番組が見放題のPrime VideoのSVODサービス。映画では、世界規模の大災害が発生し、韓国ソウルで唯一崩壊を免れた1棟のマンションを舞台に、生き残りをかけて戦う人々を描くパニックスリラー『コンクリート・ユートピア』、セリーヌ・ディオンの姿を生々しく捉えたドキュメンタリーAmazon Original『アイ・アム セリーヌ・ディオン ～病との戦いの中で～』、興行収入を48.2億円突破した『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』などが配信される。

そのほか、 高畑充希と岡田将生が共演するドラマ『1122 いいふうふ』、Amazon Original『ザ・ボーイズ』シーズン4、『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン3などが配信される。

映画 6月1日（土）・『あの頃。』・『散歩時間～その日を待ちながら～』・『映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』・『ナラタージュ』・『スラムダンク 劇場版』・『スラムダンク 湘北最大の危機！燃えろ桜木花道』・『スラムダンク 全国制覇だ！桜木花道』・『スラムダンク 吠えろバスケットマン魂！！花道と流川の熱き夏』・『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』・『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア』・『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ』・『フォードvsフェラーリ』・『野性の呼び声』

6月4日（火）・『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』

6月5日（水）・『明日の記憶』・『L♡DK』・『男たちの大和／YAMATO』・『俺物語!!』・『海難1890』・『SR サイタマノラッパー』・『SR サイタマノラッパー2 女子ラッパー☆傷だらけのライム』・『ちはやふる－上の句－』・『ちはやふる－下の句－』・『ちはやふる－結び－』・『日本で一番悪い奴ら』・『胸が鳴るのは君のせい』・『百円の恋』・『映画 ホタルノヒカリ』・『フォロウィング』※独占配信

6月6日（木）・『死刑にいたる病』

6月7日（金）・『スラムドッグス』・『コンクリート・ユートピア』※見放題独占配信・『DC がんばれ！スーパーペット』※見放題独占配信

6月8日（土）・『天使にラブ・ソングを・・・』・『天使にラブ・ソングを2 』・『ミセス・ダウト』・『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』※見放題最速配信

6月12日（水）・『アヒルと鴨のコインロッカー』・『共喰い』・『フィッシュストーリー』・『僕の彼女はサイボーグ』

6月14日（金）・『PLAY! ～勝つとか負けるとかは、どーでもよくて～』※独占配信

6月15日（土）・『あなたが寝てる間に…』

6月18日（火）・Amazon Original『パワー・オブ・ザ・ドリーム ～社会正義の実現を夢見て～』（Power Of The Dream／アメリカ）※16:00から独占配信

6月19日（水）・『20世紀少年 -第1章- 終わりの始まり』・『20世紀少年 -第2章- 最後の希望』・『20世紀少年 -最終章- ぼくらの旗』・『君は放課後インソムニア（実写版）』

6月20日（木）・Amazon Original『フェデラー ～最後の12日間～』（Federer: Twelve Final Days／アメリカ）※16:00から独占配信

6月21日（金）・『みなに幸あれ』※見放題独占配信・『エクソシスト 信じる者』

6月22日（土）・『地球が静止する日』

6月25日（火）・Amazon Original『アイ・アム セリーヌ・ディオン ～病との戦いの中で～』（I Am: Celine Dion／カナダ）※16:00から独占配信

テレビドラマ（日本）6月1日（土）・『オレンジデイズ』・『JIN -仁-』・『JIN -仁- 完結編』・『セーラー服と機関銃』（2006年版）・『DCU』・『ラストマンー全盲の捜査官ー』・『輪舞曲-ロンド-』・『ギバーテイカー』・『太陽は動かない ―THE ECLIPSE―』・『HOTEL -NEXT DOOR-』・『松尾スズキと30分強の女優』

6月14日（金）・『1122 いいふうふ』※独占配信

テレビドラマ（海外）6月13日（木）・Amazon Original『ザ・ボーイズ』（The Boys／アメリカ）シーズン4 ※16:00から独占配信

6月21日（金）・Amazon Original『ディル・ドスティ ～夏休みのジレンマ～』（Dil Dosti Dilemma／インド）シーズン1 ※3:30から独占配信

6月27日（木）・Amazon Original『マイ・レディ・ジェーン』（My Lady Jane／アメリカ）シーズン1 ※16:00から独占配信

テレビドラマ（韓国）6月6日（木）・『アゲイン・マイ・ライフ～巨悪に挑む検事～』

6月12日（水）・『天気がよければ会いにゆきます』

6月25日（火）・『SKYキャッスル～上流階級の妻たち～』

6月26日（水）・『影美女』

ファンミーティング（韓国）6月12日（水）・『2024 ナ・イヌ 日本1stファンミーティング』

テレビアニメ6月1日（土）・『ソードアート・オンライン』・『ソードアート・オンライン II』・『ソードアート・オンライン アリシゼーション』・『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』・『ソードアート・オンライン オルタナティブガンゲイル・オンライン』・『ソードアート・オンライン Extra Edition』

6月19日（水）・『HUNTERｘHUNTER』ハンター試験・ゾルディック家編・『HUNTERｘHUNTER』天空闘技場編・『HUNTERｘHUNTER』幻影旅団編・『HUNTERｘHUNTER』G.I編

バラエティー6月27日（木）・『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン3 ※20:00から独占配信

（文＝リアルサウンド編集部）