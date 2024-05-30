¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û¡È°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡É ¡Ö30Ê¬»þ´ÖÀ©¸Â¥ì¥·¥Ô¡×
Åò¤à¤¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Î¥µ¥é¥À
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë ¥×¥Á¥È¥Þ¥È¡§200g ¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡§3ËÜ
¡Ú¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Û¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡§Âç¤µ¤¸3 Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼¡§Âç¤µ¤¸2 Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡§¾®¤µ¤¸2 ±ö¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø 1 Èé¤ò¤à¤4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤òÇ®Åò¤Ç¤æ¤¬¤¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ÎÅò¤à¤¤ò¤¹¤ë¡£ 2 ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¢±ö¤òº®¤¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£ 3 ¡¤Ë¢¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Á¡¼¥º¥Ä¥ÊµÍ¤á
¡ö¤á¤ó¤Ä¤æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤
¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë ¥³¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡§2ÂÞ ¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¡§40g ¥ä¥ó¥°¥³¡¼¥ó¡§4ËÜ ¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¡§4Ëç ¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡§1³ô ¥Ð¥¿¡¼¡§20g ÌµÄ´À°Æ¦Æý¡§300ml ¿å¡§100ml
¡Ú»Å¾å¤²¡Û¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Á¥Ã¥×¡§Å¬ÎÌ Î³¥³¥·¥ç¥¦¡¡Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø 1 ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¡¢°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤È¥ä¥ó¥°¥³¡¼¥ó¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¤ò¶¯²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£ 2 Æ¦Æý¤È¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ò¤Õ¤êÆþ¤ì¤Þ¤¼¤ë¡¢ÌîºÚ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£ 3 ÍÆ´ï¤Ë¤è¤½¤¤¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Á¥Ã¥×¤ÈÎ³¥³¥·¥ç¥¦¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¡£
¡öÆ¦Æý¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËµíÆý¤Ç¤â²Ä¡£
³¤ÂÝ¥¥à¥Á¥Ñ¥¹¥¿
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë 1.6mm¥Ñ¥¹¥¿¡§150g ¤·¤á¤¸¡§1/2³ô¡Ê100g¡Ë ¥¨¥ê¥ó¥®¡§1ËÜ ÉñÂû¡§1/2³ô¡Ê70g¡Ë ±ö¡§Å¬ÎÌ ¾ßÌý¡§Âç¤µ¤¸1
¡Ú¹á¤ê¤Å¤±¡Û¥Ð¥¿¡¼¡§20g ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡§Å¬ÎÌ ¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡§1¤«¤±¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë Âë¤ÎÄÞ¡ÊÎØÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡Ú»Å¾å¤²¡Û¹ï¤ß³¤ÂÝ¡§¤Õ¤¿¤Ä¤«¤ß ¥¥à¥Á¡§60gÄ´Íý¹©Äø 1 ÂçÆé¤ËÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢±ö¡ÊÅ¬ÎÌ¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤òÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤è¤ê1Ê¬¤Û¤ÉÃ»¤¯¤æ¤Ç¤ë¡£ 2 ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÈÂë¤ÎÄÞ¤ò²Ã¤¨¹á¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÇ®¤·¡¢°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤·¤á¤¸¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¡¢ÉñÂû¤ò¶¯²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£ 3 ¡¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Î¿åµ¤¤ò¤¤Ã¤Æ¡¢¢¤Ë²Ã¤¨Á´ÂÎ¤òº®¤¼¤¢¤ï¤»¡¢¾ßÌý¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¹á¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¡£ 4 ¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¹ï¤ß³¤ÂÝ¡È¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤È¥¥à¥Á¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£