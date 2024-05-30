「呪術廻戦 戦華双乱」Switchパッケージ版がAmazonにて20%オフで販売中！15名以上の呪術師や呪霊が参戦
【「呪術廻戦 戦華双乱」Nintendo Switchパッケージ版】
発売日：2月1日
標準価格：8,470円
セール価格：6,755円
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
発売日：2月1日
標準価格：8,470円
セール価格：6,755円
Amazonは、バンダイナムコエンターテインメントから発売中の呪術連携アクション「呪術廻戦 戦華双乱」Nintendo Switchパッケージ版を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から20%オフの6,755円。
「呪術廻戦 戦華双乱」は、雑誌「週刊少年ジャンプ」で連載しているマンガ「呪術廻戦」の初の家庭用ゲーム。原作に登場する呪術師や呪霊たちが登場し、それぞれ“呪術”を使いこなし、仲間と共に高みを目指す2vs2の対戦アクションを楽しめる。【「呪術廻戦 戦華双乱」ローンチトレーラー】
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C)2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会
(C)芥見下々／集英社
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.