どの表情が出るかはお楽しみ。「くまのプーさん」スイーツ、東京ばな奈から今年も出るよ。

グレープストーン(東京都中央区)が展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、2024年6月1日から『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」』を発売します。また、5月30日10時からは公式オンラインショップで先行受付を開始します。

どの表情のプーさんと出会えるかはお楽しみ

昨年に引き続き、「くまのプーさん」のスイーツが登場します。

ふかふかのスポンジで、はちみつが香るカスタードクリームとミルククリームを包んだケーキで、優しい味わいです。

スポンジケーキの表情は全6種で、ランダムに入っています。どの表情のプーさんが出て来るかはお楽しみです。

価格は4個入が799円、8個入が1598円です。

8個入には、全6種の記念ステッカーがランダムで1枚入っています。この商品だけのオリジナルで、「ピグレット」「ティガー」など、プーさんの仲間たちも描かれていています。

また、エコバックが付いた「エコバッグセット」も販売します。プーさんのイメージの黄色をベースにした今回だけの限定デザインで、小さく折りたたむことができ、持ち運びに便利です。

価格はエコバッグセットの4個入が1800円、8個入が2600円です。

エコバッグ単体での販売はありません。また、数に限りがあり、なくなり次第終了となるので、お早目にチェックしてみてください。

<販売店舗>

5月30日10時から(先行受付):

・公式オンラインショップ パクとモグ

・パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

4個入、8個入、8個入エコバッグセットのみの販売です。4個入エコバッグセットは取り扱いません。

受注期間中であっても、商品がなくなり次第受け付けを終了します。

6月1日から:

・Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

・東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)

・羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)

・羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)

4個入、8個入、4個入エコバッグセット、8個入エコバッグセットを販売します。

※価格はすべて税込です。

(C)DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Source: グレープストーン

東京バーゲンマニア編集部