9人組グループ・Snow Manが起用されたプーマ ジャパンのキャンペーン「TO THE NEW WORLD(トゥ ザ ニュー ワールド)」第2弾が30日からスタートする。実施に伴い、同ブランド最新の厚底スニーカーを発売、厚底スニーカーにフォーカスした、Snow Manが出演するキャンペーンビジュアルが展開される。タイトルの「TO THE NEW WORLD」に基づいて、第1弾のキャンペーンとはまた異なる世界観の中「新たな世界への一歩を踏み出すための、新しいシューズ」を描くことをテーマに、厚底スニーカーとSnow Manのメンバーたちとの関係性を自由に想像しながら楽しむことができる仕上がりとなっている。今回の撮影もメンバーそれぞれが個性あふれる表情や、ポージングを工夫しながら、リラックスした雰囲気の中で進行。同キャンペーンで登場するシューズは、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、ABC-MART実店舗および、ABC-MART公式オンライントアで販売する。