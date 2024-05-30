レヴァンドフスキやシュチェスニーら順当招集！ ポーランド代表候補は19歳の初招集MFら29名【ユーロ2024】

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ポーランドサッカー協会(PZPN)は29日、ユーロ2024に臨むポーランド代表候補メンバー29名を発表した。

ミハウ・プロビエシュ監督率いるポーランド。5大会連続5度目のユーロ出場となり、ベスト4以上を目指す戦いとなる。

候補メンバー29名を発表。19歳のMFカツペル・ウルバンスキ(ボローニャ)とGKオリヴィエ・ジフ(プシュチャ・ニエポウォミツェ)を初招集した。

また、FWアルカディウシュ・ミリク(ユベントス)が昨年10月以来の復帰を果たした。

その他、FWロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ)やGKヴォイチェフ・シュチェスニー(ユベントス)、DFヤクブ・キヴィオル(アーセナル)、MFピオトル・ジエリンスキ(ナポリ)、MFニコラ・ザレフスキ(ローマ)らが順当に選出されている。

ポーランドはユーロ本大会でグループDに入り、オランダ代表、オーストリア代表、フランス代表と対戦する。

今回発表されたポーランド代表候補メンバーは以下の通り。

◆ポーランド代表候補メンバー29名

GK

ヴォイチェフ・シュチェスニー(ユベントス/イタリア)

ウカシュ・スコルプスキ(ボローニャ/イタリア)

マルシン・ブルカ(ニース/フランス)

オリヴィエ・ジフ(プシュチャ・ニエポウォミツェ)

DF

バルトシュ・サラモン(レフ・ポズナン)

パヴェウ・ボフニェヴィチ(へーレンフェーン/オランダ)

ティモテウシュ・プハチ(カイザースラウテルン/ドイツ)

パヴェウ・ダビドビチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)

セバスティアン・ウォルキエビチ(エンポリ/イタリア)

バルトシュ・ベレシンスキ(エンポリ/イタリア)

ヤン・ベドナレク(サウサンプトン/イングランド)

ヤクブ・キヴィオル(アーセナル/イングランド)

MF

タラス・ロマンチュク(ヤギエロニア・ビャウィストク)

カミル・グロシツキ(ポゴニ・シュチェチン)

バルトシュ・スリシュ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)

ヤクブ・ピオトロウスキ(ルドゴレツ/ブルガリア)

ミハウ・スクラシ(クラブ・ブルージュ/ベルギー)

ダミアン・シマンスキ(AEKアテネ/ギリシャ)

セバスティアン・シマンスキ(フェネルバフチェ/トルコ)

プジェミスワフ・フランコフスキ(RCランス/フランス)

ヤクブ・モデル(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)

カツペル・ウルバンスキ(ボローニャ/イタリア)

ニコラ・ザレフスキ(ローマ/イタリア)

ピオトル・ジエリンスキ(ナポリ/イタリア)

FW

ロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ/スペイン)

アルカディウシュ・ミリク(ユベントス/イタリア)

カロル・シフィデルスキ(エラス・ヴェローナ/イタリア)

クシシュトフ・ピョンテク(イスタンブール・バシャクシェヒル/トルコ)

アダム・ブクサ(アンタルヤスポル/トルコ)