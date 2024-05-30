レヴァンドフスキやシュチェスニーら順当招集！ ポーランド代表候補は19歳の初招集MFら29名【ユーロ2024】
ポーランドサッカー協会(PZPN)は29日、ユーロ2024に臨むポーランド代表候補メンバー29名を発表した。
ミハウ・プロビエシュ監督率いるポーランド。5大会連続5度目のユーロ出場となり、ベスト4以上を目指す戦いとなる。
候補メンバー29名を発表。19歳のMFカツペル・ウルバンスキ(ボローニャ)とGKオリヴィエ・ジフ(プシュチャ・ニエポウォミツェ)を初招集した。
また、FWアルカディウシュ・ミリク(ユベントス)が昨年10月以来の復帰を果たした。
その他、FWロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ)やGKヴォイチェフ・シュチェスニー(ユベントス)、DFヤクブ・キヴィオル(アーセナル)、MFピオトル・ジエリンスキ(ナポリ)、MFニコラ・ザレフスキ(ローマ)らが順当に選出されている。
ポーランドはユーロ本大会でグループDに入り、オランダ代表、オーストリア代表、フランス代表と対戦する。
今回発表されたポーランド代表候補メンバーは以下の通り。
◆ポーランド代表候補メンバー29名
GK
ヴォイチェフ・シュチェスニー(ユベントス/イタリア)
ウカシュ・スコルプスキ(ボローニャ/イタリア)
マルシン・ブルカ(ニース/フランス)
オリヴィエ・ジフ(プシュチャ・ニエポウォミツェ)
DF
バルトシュ・サラモン(レフ・ポズナン)
パヴェウ・ボフニェヴィチ(へーレンフェーン/オランダ)
ティモテウシュ・プハチ(カイザースラウテルン/ドイツ)
パヴェウ・ダビドビチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
セバスティアン・ウォルキエビチ(エンポリ/イタリア)
バルトシュ・ベレシンスキ(エンポリ/イタリア)
ヤン・ベドナレク(サウサンプトン/イングランド)
ヤクブ・キヴィオル(アーセナル/イングランド)
MF
タラス・ロマンチュク(ヤギエロニア・ビャウィストク)
カミル・グロシツキ(ポゴニ・シュチェチン)
バルトシュ・スリシュ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)
ヤクブ・ピオトロウスキ(ルドゴレツ/ブルガリア)
ミハウ・スクラシ(クラブ・ブルージュ/ベルギー)
ダミアン・シマンスキ(AEKアテネ/ギリシャ)
セバスティアン・シマンスキ(フェネルバフチェ/トルコ)
プジェミスワフ・フランコフスキ(RCランス/フランス)
ヤクブ・モデル(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)
カツペル・ウルバンスキ(ボローニャ/イタリア)
ニコラ・ザレフスキ(ローマ/イタリア)
ピオトル・ジエリンスキ(ナポリ/イタリア)
FW
ロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ/スペイン)
アルカディウシュ・ミリク(ユベントス/イタリア)
カロル・シフィデルスキ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
クシシュトフ・ピョンテク(イスタンブール・バシャクシェヒル/トルコ)
アダム・ブクサ(アンタルヤスポル/トルコ)
ミハウ・プロビエシュ監督率いるポーランド。5大会連続5度目のユーロ出場となり、ベスト4以上を目指す戦いとなる。
候補メンバー29名を発表。19歳のMFカツペル・ウルバンスキ(ボローニャ)とGKオリヴィエ・ジフ(プシュチャ・ニエポウォミツェ)を初招集した。
その他、FWロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ)やGKヴォイチェフ・シュチェスニー(ユベントス)、DFヤクブ・キヴィオル(アーセナル)、MFピオトル・ジエリンスキ(ナポリ)、MFニコラ・ザレフスキ(ローマ)らが順当に選出されている。
ポーランドはユーロ本大会でグループDに入り、オランダ代表、オーストリア代表、フランス代表と対戦する。
今回発表されたポーランド代表候補メンバーは以下の通り。
◆ポーランド代表候補メンバー29名
GK
ヴォイチェフ・シュチェスニー(ユベントス/イタリア)
ウカシュ・スコルプスキ(ボローニャ/イタリア)
マルシン・ブルカ(ニース/フランス)
オリヴィエ・ジフ(プシュチャ・ニエポウォミツェ)
DF
バルトシュ・サラモン(レフ・ポズナン)
パヴェウ・ボフニェヴィチ(へーレンフェーン/オランダ)
ティモテウシュ・プハチ(カイザースラウテルン/ドイツ)
パヴェウ・ダビドビチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
セバスティアン・ウォルキエビチ(エンポリ/イタリア)
バルトシュ・ベレシンスキ(エンポリ/イタリア)
ヤン・ベドナレク(サウサンプトン/イングランド)
ヤクブ・キヴィオル(アーセナル/イングランド)
MF
タラス・ロマンチュク(ヤギエロニア・ビャウィストク)
カミル・グロシツキ(ポゴニ・シュチェチン)
バルトシュ・スリシュ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)
ヤクブ・ピオトロウスキ(ルドゴレツ/ブルガリア)
ミハウ・スクラシ(クラブ・ブルージュ/ベルギー)
ダミアン・シマンスキ(AEKアテネ/ギリシャ)
セバスティアン・シマンスキ(フェネルバフチェ/トルコ)
プジェミスワフ・フランコフスキ(RCランス/フランス)
ヤクブ・モデル(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)
カツペル・ウルバンスキ(ボローニャ/イタリア)
ニコラ・ザレフスキ(ローマ/イタリア)
ピオトル・ジエリンスキ(ナポリ/イタリア)
FW
ロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ/スペイン)
アルカディウシュ・ミリク(ユベントス/イタリア)
カロル・シフィデルスキ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
クシシュトフ・ピョンテク(イスタンブール・バシャクシェヒル/トルコ)
アダム・ブクサ(アンタルヤスポル/トルコ)