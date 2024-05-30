２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７９．２３ドル（－０．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６４．１ドル（－１５．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２０．３セント（＋２３．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６９２．７５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．２５セント（－７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１４．００セント（－１５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．６３（－２．６０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７９．２３ドル（－０．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６４．１ドル（－１５．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２０．３セント（＋２３．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６９２．７５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．２５セント（－７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１４．００セント（－１５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．６３（－２．６０）
出所：MINKABU PRESS