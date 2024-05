NHK朝ドラ『虎に翼』劇中歌を歌唱するベルセバのスチュアートからコメント動画が到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NHK連続テレビ小説『虎に翼』の5月24日放送(第40話)のなかで優三が出征するシーンと、5月30日放送(第44話)で寅子が号泣しているシーンで印象的に使われた劇中歌「You are so amazing」が話題になっている。

このふたつのシーンで流れた劇中歌「You are so amazing」は、ドラマの劇伴音楽を担当している森優太が作詞・作曲し、歌唱を世界中のネオアコ~インディー・ファンを魅了し続けているスコットランドを代表するバンド“ベル・アンド・セバスチャン”のボーカリスト、スチュアート・マードックが担当。まさかのベルセバ降臨に音楽ファンに驚きと感動を与えた。

また、優しく温かい歌声は多くの『虎に翼』ファンの心に刺さり、X(旧Twitter)では「ベルセバ」がトレンドに入るほどだった。

そしてこのたび、この曲を歌唱するスチュアート・マードックから動画コメントが到着した。

なお、「You are so amazing」は、6月5日発売の『オリジナル・サウンドトラックVol.1』に収録。5月25日から先行配信中だ。

■スチュアート・マードック コメント(和訳)

日本のみなさん、こんにちは。 ベル・アンド・セバスチャンのスチュアート・マードックです。 私は今フランスのボルドーにいます。 森 優太が作曲した『虎と翼』の劇中歌、”You are so amazing”を歌えたことがいかに素晴らしかったか、ただそれを伝えたかった。 ベル・アンド・セバスチャンの核でもある、女性の解放をテーマにした作品に関わることができて嬉しく思います。感謝しています。 夏に日本に行きます。そこでこの曲を歌えたらいいな。それでは。

リリース情報

2024.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「You are so amazing (『虎に翼』メインテーマ)」

2024.06.05 ON SALE

ALBU『連続テレビ小説「虎に翼」オリジナル・サウンドトラックVol.1』

『虎に翼』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/toranitsubasa/ts/LG372WKPVV/

森優太 OFFICIAL SITE

https://yutamori.com/

ベル・アンド・セバスチャン OFFICIAL SITE

https://www.belleandsebastian.com/