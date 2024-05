生粋のエンターテイナー、トム・クルーズは私生活でもイタズラ好きのようだ。ただしトムの場合、イタズラのスケールが違うので周囲は本当に死ぬかと思うらしい。

『トップガン マーヴェリック』(2022)ハングマン役としてトムと胸アツ共演を果たしたグレン・パウエルが、胸アツどころか肝っ玉ヒエヒエなエピソードを英に披露。『トップガン マーヴェリック』追加撮影の際、トムがプライベートでイギリスのパインウッド・スタジオからロンドンまでパウエルをヘリコプターで送り届けてくれた日のことだ。

突然、トムが「ヤバい、ヤバい」と言いながら、ロンドン上空でヘリコプターを落下させ始めたのだという。プライベート・トムによるお茶目な墜落ドッキリというわけだが、パウエルの方はたまったものではない。「俺は、ロンドンのど真ん中でトムと煙に巻かれて死ぬ無名の男になるのか?と思いました」。

(C) 2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

本気で焦るパウエルの顔と、それを見て大笑いするトムの顔が浮かぶようである。しかし、映画の撮影で極めて危険なアクションに果敢に挑み続けるトムを思うと、彼はスリルというものに取り憑かれているのではないかと思わされるエピソードだ。

トムと映画で共演する俳優たちは、彼のそんな命知らずさにヒヤヒヤさせられている。『ミッション:インポッシブル』シリーズのベンジー役サイモン・ペッグは、いつかトムがスタントに失敗して死んでしまうのではないかと、のだそうだ。製作においては、最悪トムが死ぬ可能性もあるので、というスケジュール上の決まりもあるらしい。

今回のエピソードでは「死ぬかと思った」イタズラを仕掛けたトムだが、もう少し可愛らしい小話もある。『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』(2018)時には、撮影のために身体を鍛えている共演者に糖分たっぷりのココナッツ・クリーム・ケーキを、彼らの自制心を試して遊んでいたのだそうだ。ヘンリー・カヴィルは冷蔵庫にすら入れずが、ある日自宅に遊びに来た友人と一緒に食べてみたところ、「めちゃくちゃ健康に悪い」代物だったという。

