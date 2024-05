スマホ画面がより見やすくリニューアル！イーテラス「CLOUDUS(クラウダス) for 配車管理」

イーテラスは、産廃業界専用の配車管理システム「CLOUDUS(クラウダス) for 配車管理」のスマートフォンの画面をリニューアルしたことを発表しました。

デザインが一新され、一画面で配車スケジュールの詳細や、現場の注意事項、配車担当からの連絡、地図などを見ることができるようになりました。

イーテラス「CLOUDUS(クラウダス) for 配車管理」

CLOUDUS for 配車管理は、産業廃棄物の配車管理に特化したシステムです。

そのため、ドライバーの利用者も多く、現場や移動の途中では細かい画面は見づらく使いづらいです。

また、業界全体をみると、配車管理を紙などのアナログな方法で行っている企業もまだまだ多い現状があります。

今後の利用者増加と利用者の利便性、さらには産廃業界のDX化促進のためにも、分かりやすく使いやすいシステムだと思ってもらうことが重要です。

そこで、今回CLOUDUS for 配車管理のスマートフォン画面のリニューアルを行いました。

●リニューアルの詳細

これまではパソコンをメインとしたデザインでしたが、スマートフォンでも一目で配車情報が見やすいようにデザインを一新しました。

スマートフォンの一画面に、配車スケジュールや回収時の注意事項などの必要な情報がまとまっています。

また、クラウド上で常に最新の情報を確認することができるため、ドライバーが出発した後に回収の予定に変更が入った場合も、スマートフォンですぐに確認することができます。

●CLOUDUSの詳細

産廃業界に特化した業務管理システム。

受発注・配車管理・営業支援の3つをクラウド上で管理することが可能です。

アナログ・属人的な管理になりがちな受発注業務や配車管理業務、営業活動をシステムで管理することで、業務効率化や、ミス減少、顧客の定着、ノウハウの蓄積などを実現します。

