店舗型ビジネス特化！サービス・イノベーション｢デジタルマーケティング全体支援サービス｣

サービス・イノベーション「デジタルマーケティング全体支援サービス」

マーケティングコンサルティング

サービス・イノベーションは、店舗型業態のビジネスに特化したデジタルマーケティング全体支援サービスを2024年5月29日より提供開始。

広告運用、SEO、SNS運用などを柔軟にサポートし、広告バナーや広告用動画、ランディングページの制作などもワンストップで対応します。

■サービスリリースにあたり無料オンラインセミナーを開催

今回のサービス提供開始に合わせて、6月12日(水)12時〜13時にオンライン(Zoom)で無料セミナーを開催します。

住宅業界、自動車ディーラー、飲食店、クリニックなどの店舗型ビジネスで圧倒的な実績を生み続けたトップコンサルタントによる成功事例をもとに、デジタルマーケティング戦略や最新トレンドについて学べる機会です。

参加者は、最新のカスタマージャーニーの作り方やSNS戦略、データドリブンマーケティングのノウハウを知ることができます。

6/12無料オンラインセミナーを開催。

詳細はセミナー情報を確認してください。

■セミナー情報

日時 : 6月12日(水)12時〜13時

開催形態: オンライン(Zoom)

URL :

https://hp.service-innovation.co.jp/marketing_seminar

■セミナー概要

1. 成果の出たマーケティング手法、戦略を事例付きで紹介

2. 複雑化した市場にフィットする最適なカスタマージャーニー

3. BtoC店舗型デジタルマーケティングにおけるデータドリブンマーケティング

4. 最新のアルゴリズムに合わせたSNS戦略

