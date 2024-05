山根視来、アメリカで「Obon」を語る…“最高の家族の思い出”

昨年末に川崎フロンターレを退団し、アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のLAギャラクシーに移籍した山根視来。

吉田麻也らとともに最終ラインの重要な存在として信頼を受け、ここまで14試合に出場して1アシストを記録している。

30日に控えているダラス戦に向け、彼は今回メジャーリーグサッカー公式のインタビューに答えている。その内容は子供の頃の家族の思い出だ。

Miki Yamane reflects on his favorite childhood memories in Japan as he lives away from home. 🫶🇯🇵



Catch the dynamic defender thriving with @LAGalaxy as they take on @FCDallas tomorrow at 10:30pm ET on #MLSSeasonPass. pic.twitter.com/KZn47w76Om