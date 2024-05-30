本日の予定【発言・イベント】
8:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
9:00 ジョルダン・スイス中銀総裁、韓国中銀主催国際会議出席
12:35 日本2年利付国債入札（2兆6000億円程度）
31日0:00 米週間原油在庫統計
1:05 ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）
6:00 ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
国内自動車各社4月世界販売生産実績
中国習近平国家主席、演説
北大西洋条約機構（NATO）非公式外相会合
米主要企業決算
デル、コストコ
※予定は変更することがあります
9:00 ジョルダン・スイス中銀総裁、韓国中銀主催国際会議出席
12:35 日本2年利付国債入札（2兆6000億円程度）
31日0:00 米週間原油在庫統計
1:05 ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）
6:00 ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
国内自動車各社4月世界販売生産実績
中国習近平国家主席、演説
北大西洋条約機構（NATO）非公式外相会合
米主要企業決算
デル、コストコ
※予定は変更することがあります