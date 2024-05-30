日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円安の3万8170円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39692.96円 ボリンジャーバンド3σ
39274.64円 ボリンジャーバンド2σ
38883.60円 75日移動平均
38856.32円 ボリンジャーバンド1σ
38815.00円 一目均衡表・転換線
38608.00円 5日移動平均
38535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38438.00円 25日移動平均
38365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38240.00円 一目均衡表・基準線
38170.00円 30日夜間取引終値
38019.68円 ボリンジャーバンド-1σ
37601.36円 ボリンジャーバンド2σ
37183.04円 ボリンジャーバンド3σ
35220.90円 200日移動平均
245.24円 29日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39692.96円 ボリンジャーバンド3σ
39274.64円 ボリンジャーバンド2σ
38883.60円 75日移動平均
38856.32円 ボリンジャーバンド1σ
38815.00円 一目均衡表・転換線
38608.00円 5日移動平均
38535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38438.00円 25日移動平均
38365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38240.00円 一目均衡表・基準線
38170.00円 30日夜間取引終値
38019.68円 ボリンジャーバンド-1σ
37601.36円 ボリンジャーバンド2σ
37183.04円 ボリンジャーバンド3σ
35220.90円 200日移動平均
245.24円 29日日経平均株価現物終値
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