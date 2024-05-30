　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円安の3万8170円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39692.96円　　ボリンジャーバンド3σ
39274.64円　　ボリンジャーバンド2σ
38883.60円　　75日移動平均
38856.32円　　ボリンジャーバンド1σ
38815.00円　　一目均衡表・転換線
38608.00円　　5日移動平均
38535.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38438.00円　　25日移動平均
38365.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38240.00円　　一目均衡表・基準線
38170.00円　　30日夜間取引終値
38019.68円　　ボリンジャーバンド-1σ
37601.36円　　ボリンジャーバンド2σ
37183.04円　　ボリンジャーバンド3σ
35220.90円　　200日移動平均
245.24円　　29日日経平均株価現物終値


株探ニュース