サッカー元日本代表GK川島永嗣(41=磐田)が30日、自身のインスタグラムを更新。今季限りでの現役引退を表明した元日本代表主将のMF長谷部誠(40=Eフランクフルト)との会食ショットを公開した。

「朝から10km走って来たらしい。。」とつづり、長谷部とのツーショットを公開。「1試合分くらい走って、やめる気あるのかわからないけど(笑)」と“らしい”姿にツッコミを入れた。

「とりあえずお疲れ様!!長谷部誠の本当の終わりなき旅はこれから!」と新たなスタートを切る友へエール。

「Congratulation for your honorable career which no one could ever made.(誰も成し遂げられなかった、あなたの輝かしいキャリアを祝福します)とつづり、ハッシュタグで「#長谷部誠」「#心友」と添えた。

この投稿に、ファンからは「レジェンド」「見たかった2ショット」「2人ともカッコよ」「心友 最高」「本当の終わりなき旅!カッコいいですー」「素敵な2ショット!私の中での永遠の日本代表です」などの声が寄せられている。