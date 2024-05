「コルシカ」の味を受け継ぐ！ 売れっ子出張料理人が独立開業したイタリアン（東京・麻布十番）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は麻布十番駅近くにオープンした、テラス席からの景色が抜群のイタリアン。伝説のイタリアンと呼ばれた「コルシカ」の系譜を継ぐシェフが腕を振るいます。

trattoria GALLIANO(東京・麻布十番)

2024年3月15日「trattoria GALLIANO(トラットリア ガリアーノ)」が麻布十番駅から徒歩1分の場所にオープンしました。シェフは伝説の老舗イタリアン「コルシカ」でスーシェフとして活躍したキャリアの持ち主です。

じっくり時間をかけて仕込んだソースが生きた一皿 写真:お店から

まだパスタという言葉が広く知られていなかった1970年に恵比寿に誕生したイタリア料理店「コルシカ」。本格的なイタリア料理をベースに日本人の口に合う“洋食的な”アレンジをした料理は「コルシカ」でしか味わえないと多くのファンから愛されてきました。「trattoria GALLIANO」のオーナーシェフの川端 京太さんは、この「コルシカ」で10年修業し、スーシェフのポジションで店の味を支えてきた料理人の一人です。

オーナーシェフ、川端京太さん 写真:お店から

「コルシカ」閉店後は、常連客からのリクエストに応えて、出張料理人として活躍。その活躍ぶりはさまざまなメディアでも紹介されました。その後、北青山のレストラン「Queency」で腕を振るった後、満を持して独立し「trattoria GALLIANO」をオープンします。

有名デザイナーがデザインしたオシャレな店内 写真:お店から

麻布十番駅すぐ近くのビル3階にある店舗は、カウンター席、テーブル席、完全個室、テラス席と計37席。さまざまなスタイルの席があるので、お一人様からデート、グループの会食、仕事の接待まで多様なシーンで活躍できそうです。内装を国内外のレストランやショップのデザインを手掛けている袴田 広基氏が担当。ガラスと打ち放しコンクリートの無機質な素材に印象的な床のタイルや、温かみのある家具を合わせた空間がシックな大人にぴったりで、気分が上がります。気候のいい季節なら、テラス席でくつろぐのもいいですね。

「ズワイガニのアラビアータ」2,420円 写真:お店から

いただけるメニューは、シェフが一から丁寧に手作りしたソースやブイヨンで、厳選した旬の素材の旨みを引き出したものばかり。シェフのおすすめは、パスタ「ズワイガニのアラビアータ」。タラバガニの旨みいっぱいのソースで食べるパスタは思わず顔がほころぶおいしさです。

「ウニのアメリケーヌソース」3,080円 写真:お店から

「コルシカ」の味といえば、ベシャメルソースが絶品の「ライスグラタン」を思い出すという人も多いのでは。「trattoria GALLIANO」でもクリーミーなソースとスパイシーなカレーのコントラストがたまらない「カレードリア」などシェフ手作りのベシャメルソースを活かした料理をいただくことができます。

「ボンゴレビアンコ」1,980円

名店の味の系譜を継ぎ、さらに新しい時代の風を感じさせる川端シェフが作る一品を味わいに、出かけてみてはどうでしょう。

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆trattoria GALLIANO住所 : 東京都港区麻布十番1-6-1 THE V-CITY 麻布十番 PLACE 3FTEL : 050-5593-3366

文:小田中雅子

