世界最小級サイズのボイスレコーダー！TileRec2.0

「TileRec2.0(タイルレック2.0)」の日本総代理店であるLiberteは、クラウドファンディングサービス「GREEN FUNDING」にて先行販売を開始し、一時期はほぼ完売状態となる売れ行きで支援総額500万円を突破しました。

TileRec2.0(タイルレック2.0)

世界最小級のボイスレコーダー

最大25%OFFで購入いただける先行販売は2024年5月31日(金)まで実施しています。

GREEN FUNDINGプロジェクトページURL:

https://greenfunding.jp/3s-japan/projects/8249

手のひらに隠せるサイズ感ながら高音質録音機能を搭載し、30時間連続レコーディング・最大1,100時間データ保存可能と大容量なこの商品。

録音データはお持ちのスマホ・PCで即再生&自動文字起こしが可能で、圧倒的な「効率化」も実現しました。

割引価格での購入もキャンペーン期間中のみです。

もう、録音場所を気にしない。

■日本初上陸・世界最小級ボイスレコーダー「TileRec2.0」とは

『世界最小級なのに超大容量』の「TileRec2.0」は、「周囲に気を使わせず大事な記録を残す」を可能にしたボイスレコーダーです。

そのサイズからは想像できない10の特別機能に加え、驚きの大容量は圧巻の一言。

『世界最小級×360°パノラママイク×ノイキャン=録音革命』の名の通りに、ジャケットの胸ポケットでも、ズボンのポケットの中でも録音できるよう開発されました。

例えば、会議・商談・インタビューといったビジネスシーンの場では常に重要な情報が飛び交います。

「あれなんだっけ?の失念防止」「言った言わない問題への対処」など、ある意味でのリスクも同時に介在しますよね。

かつ、目の前の会議や商談やインタビューに集中するには、スイッチ1つで記録・保存ができる安心感もあると嬉しい。

毎日の仕事効率化の全てを1つでカバーできるのが、この世界最小級ボイスレコーダーの「TileRec2.0」なのです。

録音革命

10年来、ボイスレコーダーのみを研究し続けたアメリカのメーカーによって開発された世界最小級ボイスレコーダー「TileRec」は、すでに圧倒的実績があります。

シリーズ累計は1億円を超え、各国で支持されるように。

シリーズ累計1億円突破

さらに今回の最新型「TileRec2.0」は10のものすごい特徴も備わっています。

最小×最薄×最軽量

言わずもがな「世界最小級」のこのサイズ感は特徴の1つです。

機能性を持たせようとするとどうしても嵩張ってしまうボイスレコーダーがほとんどの中で、ノーストレスでの持ち運びを可能にしました。

ジャケットの胸ポケットでも、ズボンのポケットの中でも録音できるよう開発されたので、周囲に気を使わせずに記録ができます。

大事な面談やインタビューの際に「相手に本音を話してもらう」ことが可能になりますし、大事な商談や会議の場面でも着実に記録できることでしょう。

目立たず、着実に、スマートな録音を実現しました。

30時間連続録音&1,100時間データ保存

「小さいのは沢山あるけど容量がね‥」というお悩みも解決しました。

30時間連続稼働なので、スイッチを切り忘れていても大抵は録音ができています。

目の前の大事な会議や商談に気兼ねなく全集中いただいて構いません。

また、最大で1,100時間分の音声データを本体に保存できます。

付属のイヤホンで保存データをその場で確認可能です。

これまで持ち運んでいたHDDなどは不要ですし、月額課金のクラウド容量も毎月節約できます。

スマホやPCにつなげばデータが自動生成されるので、面倒なファイル管理も不要にしました。

ポケットの中でスマート録音

そもそも「ポケットの中での利用」を想定して開発されたので、音質もかなりクリアに。

『360°パノラママイク搭載が10mの集音を実現かつノイズキャンセリングも搭載。

周囲に余計な気を使わせずに、高品質録音が可能になりました。

この他にも『自動データ生成』『自動文字起こし対応』などの特徴があります。

「周囲に気を使わせず大事な記録を残す」に特化した特徴・機能性を追求しました。

この他にもビジネスシーンでの利用を想定した機能が満載です。

詳しくは現在公開中のクラウドファンディングページも参考にして下さい。

URL:https://greenfunding.jp/3s-japan/projects/8249

■GREEN FUNDINGでの先行販売キャンペーンに関する詳細

日本初上陸を記念した先行販売キャンペーンは、クラウドファンディングサイトの「GREEN FUNDING」にて実施しています。

2024年5月31日(金)までの期間限定・特別価格での提供です。

現在のキャンペーン価格で手に入るのは今回までの予定となります。

【売り切れ続出】GREEN FUNDINGプロジェクトページURL

ポケットに入れたまま録音可能

