大阪府介護生産性向上総合相談センター事業は、介護現場における生産性向上や人材確保の取組みを推進することを目的に、生産性向上や人材確保に関するワンストップ窓口を開設し相談対応等を行っています。

今回、ワンストップ窓口として「大阪府介護生産性向上支援センター」が6月5日にオープンします。

大阪府介護生産性向上支援センター

(1) 開設日 :令和6年6月5日(水曜日)

(2) 所在地 :ATCエイジレスセンター内

(大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F)

(3) 開設時間:10時から17時まで(休館日:月曜日・年末年始)

※相談員への相談を希望される場合は事前にご連絡ください。

(4) 業務内容:・生産性向上や人材確保等の相談対応

・介護ロボット等の体験展示、試用貸出

・介護事業所等の課題に即した介護ロボット・ICTの導入、

活用にかかる伴走支援型研修、セミナーの実施

※利用は無料です。

(ただし、試用貸出の送料実費が発生する場合があります。)

(5) 利用対象:大阪府内に所在する介護サービス事業者、開発企業

(6) お問い合わせ先:電話:06-6615-5201

メール:

seisan@ageless.gr.jp

ホームページ:

https://www.ageless.gr.jp/seisan

(7) 運営者:大阪府介護生産性向上総合相談センター事業共同企業体

(構成員:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、

アジア太平洋トレードセンター株式会社)

大阪府介護生産性向上支援センター開設式を実施します。

「大阪府介護生産性向上支援センター」をオープンするにあたり、開設式を実施します。

■開設式について

(1) 日時:令和6年6月4日(火曜日)14時から15時まで

(2) 場所:大阪府介護生産性向上支援センター

(ATCエイジレスセンター内

(大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F))

(3) 出席者:・大阪府福祉部長

・大阪府介護生産性向上支援センター 代表者

<来賓>

・介護事業者関係団体代表

・大阪府議会 健康福祉常任委員会 委員長

・厚生労働省 老健局 高齢者支援課 介護業務効率化・

生産性向上推進室長 他

(4) 次第:・主催者挨拶

・来賓挨拶

・テープカット

・大阪府介護生産性向上支援センターの説明

・介護生産性向上に係る国の動き

・体験展示場の案内

・閉会

(参考)大阪府報道提供内容

https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/hodo/o090100/prs_51106.html

