旧三福不動産は、一棟貸しの古民家に宿泊し小田原での生活を体験する「お試し移住」サービスの稼働を2024年5月10日(金)より開始しました。

すでに4組の宿泊があり「小田原について詳しく知ることができた」などの感想が届いています。

旧三福不動産「お試し移住」サービス

抹香町ハウス(外観)

抹香町ハウス(リビング)

「お試し移住」は、移住を検討するにあたり、単なる観光旅行ではなく小田原での生活環境を体験することを目的とした短期滞在です。

地域の商店やスーパーでの買い物、小田原からの通勤、まちなかの散策などを通して、小田原での暮らしが自身のニーズや生活スタイルと合うかを確認することができます。

滞在期間中には旧三福不動産の事務所での「移住相談」を行い、各エリアの紹介や小田原の物件の特徴などを説明します。

ご希望があれば実際の物件を案内するなど移住に向けての具体的なアクションのお手伝いをします。

不動産会社が行う「お試し移住」のため、暮らしにおいて最も重要な住宅探しをスムーズに行えます。

●移住ニーズの高まり

小田原は、2019年頃から移住先としてのニーズが高まりつつありましたが、コロナ禍をきっかけに移住者が倍増しました。

小田原市では2020年までは転入人口を転出人口が上回る年が多かった一方で、2021年以降はプラスが続いています(小田原市統計月報より)。

在宅勤務の広まりとともに地方志向が高まったものの、回数は減っても定期的な通勤などが必要な方には、東京までのアクセス性の高さが評価され小田原が選ばれています。

小田原市の社会増減数

宿泊施設「抹香町ハウス」について

お試し移住で滞在する「抹香町ハウス」は大正〜明治初期頃に建てられた元旅館をリノベーションした、一棟貸しの宿泊施設です。

和の内装を活かしながら北欧テイストのインテリアでまとめたレトロモダンな内装になっています。

場所は小田原駅から徒歩14分の住宅街の中にあります。

3つのベッドルームがあり最大6名宿泊可能(1世帯に限る)。

布団や調理器具、洗濯機や掃除機などの家電のほか、シャンプー、ボディソープなどの消耗品類まで基本的な生活用品は用意されています。

自転車2台も設置しており、近隣の散策や買い物等に活用できます。

料金は1泊30,000円〜(一棟)

▼抹香町ハウス

旅館業許可番号:第041132号

許可年月日 :令和6年2月20日

営業の種別 :簡易宿所営業

施設の所在地 :神奈川県小田原市浜町2-8-20

施設の名称 :抹香町ハウス

延べ床面積 :132.00平方メートル

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一棟貸しの古民家に宿泊し小田原での生活を体験!旧三福不動産「お試し移住」サービス appeared first on Dtimes.