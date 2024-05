地域唯一の24時間ゴルフスクール練習場！「サンクチュアリ」笹塚店

サンクチュアリゴルフは、「サンクチュアリ」笹塚店を6月1日オープンします。

渋谷区笹塚地区初の24時間営業店、そして京王線笹塚駅徒歩1分の抜群のアクセス環境をもち、地域に根付いたサービスの提供を行います。

「サンクチュアリ」笹塚店

笹塚駅北口より徒歩1分、甲州街道沿いにOPENするサンクチュアリ笹塚店は、24時間使い放題のゴルフ練習施設です。

国道20号に面し、サウナの聖地である「マルシンスパ」のあるマルシンビルといえばご存じの方も多いと思います。

サウナ好きの多くのファンを虜にしてきたビルが、次はゴルフで地域住民の心を満たします。

(2) 24時間営業のサンクチュアリ笹塚店

■サンクチュアリグループの特徴

(1) 24時間好きな時にゴルフの練習が出来る

(2) ゴルフレッスンは月に何度でも定額制で受けられる

(3) ゴルフ初心者専用として12年蓄積されたノウハウをもとに、これからゴルフを始めたい女性やビギナーへ安心できるサービスを提供している

昨今24時間営業の1打席だけしかない個室ゴルフレンジは街中に多々見受けられるが「レッスンも練習もできる」「定額制で何度も通える」施設はサンクチュアリのみ。

ゴルフを始めてみたいが不安がある、ゴルフを始めたが練習場所がないといったゴルフ初心者にも安心して通ってもらえるようなインドアレッスンカリキュラムやゴルフ場で行うラウンドレッスンも定期的に開催。

レッスンを受けずに練習だけ通いたいという要望にも合わせた「練習会員(ゴルフレンジ会員)」の種別も新設し、初心者〜ベテランゴルファーまで通い続けられるような仕組みとなっています。

サンクチュアリは他ゴルフスクールのような「打席料が毎回かかる」「レッスン受講時は別途支払い」のような追加料金は一切なく月会費に全て含まれているのでお財布にも優しい価格帯。

レッスン時間も毎回好きな時間を選択することができ、加えて店舗相互利用制度もあるため既存店舗(渋谷・六本木・銀座有楽町・新宿・池袋)の会員は追加料金なく利用することも可能なので、所属店舗を変えることなく自分のスケジュールに合わせて好きな時間・好きな場所に通うことができます。

予約方法も日々忙しい会社員が通勤・帰宅中に手軽に利用できるようDX化された独自の予約システムで、24時間いつでも、どの時間帯でもオンラインにて予約可能。

レッスン受講・レンジ利用など選択制のためゴルフレッスンを受ける必要のないシングルプレーヤーも打席練習を楽しめます。

これからゴルフを始める人に向けたサンクチュアリ独自の「コースレッスン」も毎週開催。

送迎付きでレベル別にカテゴライズされたチームで実際のゴルフ場にてレッスンを受けられるため、特に女性に大人気のコンテンツとなっています。

(3) ラウンドモードやアプローチ練習などベテランゴルファーにも通いやすいシミュレーター

■「サンクチュアリ笹塚店」の特徴

店内に6つの打席(左打席あり)を設置しているサンクチュアリ笹塚店は、すべての打席にカメラ・シミュレーターを完備。

使用しているのはAIでスイングを分析・診断することができるGOLFZON社の『GDR Plus』。

アメリカ女子プロゴルフツアー、LPGA公式で練習シミュレーター指定がされている高解像度カメラセンサーがセットされているため実際の球質を再現できます。

ドライビングレンジだけで無く、ショートゲームモードやラウンド練習なども搭載しAI診断を通したショット診断も可能。

診断結果がレベルとして表示されるため、レベルに応じた内容の練習が可能となり様々なレベルのゴルファーが飽きることなく楽しみながらスキルアップを目指すことができる最新鋭のシミュレーターです。

(4) GOLFZON社のGDR Plus

■出店記念 期間限定キャンペーン開催!

現在、出店記念として先着の限定キャンペーンを開催中。

すでに多くの体験レッスン希望者より連絡があり、またつい先日大きく取り上げられたゴルフスクールの倒産・破産でおきた「ゴルフ練習場所・ゴルフスクール難民」の救済支援も行っているためキャンペーン終了時期が早まることも予想されます。

ゴルフに興味のある人、今よりも上達したい人は早めの申し込みをおすすめします。

「ゴルフをするならサンクチュアリ」で!

■ゴルフスクール運営の継承希望会社を募集中

全20店舗運営中の株式会社サンクチュアリゴルフでは、引き続きゴルフスクールの運営継承希望の会社を募集しています。

過去サンクチュアリゴルフでは、直近の秋葉原浅草橋店・神田神保町店を含む7店舗のインドアゴルフスクールのM&Aや運営の引継ぎ業務を行いながら、自社運営のIT事業部を用いFC加盟店や共同事業パートナー、運営コンサルティング代行業務も行っています。

利用顧客の集客はもちろんのことプロゴルファーという個人スポーツの職人達を束ねるオペレーションに苦戦する経営者様に寄り添いながら、マネジメント業務も継続しています。

大切に育ててきたゴルフスクール・インドアゴルフ施設を、どこよりも高く売りたいという方も同時に募集中。

インドアゴルフ施設専門の査定チームがどこよりも高く価値をつけて査定します。

(1) 都市型駅前ゴルフスクール

初心者ゴルフスクール「サンクチュアリ」

・乗降客数が多いターミナル駅の近くで、初心者・特に女性向けのゴルフスクールを展開

初心者専用ゴルフスクール・ゴルフレッスン 銀座・新宿・六本木/ サンクチュアリゴルフ

(2) 住宅地エリア型ゴルフスクール

インドアゴルフレンジ&スクール「サンクチュアリ」

・住宅地エリアに向いているゴルフスクールで、初心者から上級者まで楽しめるゴルフスクール

https://range.sanctuarygolf.jp/

(3) 無人型ゴルフレンジ

インドアゴルフ練習場「無人くん」

・どんな場所でもスペースさえあれば無人で営業できるインドアゴルフ練習場。

希望があればマンツーマンレッスンも開催、受講することができます。

https://range.sanctuarygolf.jp/mujinkun/

その他詳細はメールにてお問い合わせください。

宛先:

info@sanctuarygolf.jp

