横浜アンパンマンこどもミュージアムは、2024年6月21日(金)〜9月24日(火)の期間、3Fミュージアム(有料フロア)に『水あそびひろば』を夏季限定でオープンします。

横浜アンパンマンこどもミュージアム『水あそびひろば』

期間 :2024年6月21日(金)〜9月24日(火)

※天候により中止となる場合があります

場所 :3Fミュージアム ひろば(ボールパーク横 屋外エリア)

参加費:無料(要2・3Fミュージアム入館)

※ミュージアム入館には、日時指定WEBチケットの事前購入が必要です

所在地 : 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

TEL : 045-227-8855

FAX : 045-227-8860

交通アクセス: みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分

JR横浜駅「東口」より徒歩約10分

首都高横羽線「みなとみらい」出口より約10分

営業時間 : 2・3Fミュージアム 10:00〜17:00(最終入館16:00)

1Fショップ&フード・レストラン 10:00〜18:00

※営業時間は変更になる場合があります

入館料 : 2,200円〜2,600円(税込)

※1歳以上

※日時指定WEBチケットの事前購入が必要

※1Fショップ&フード・レストランは入場無料

休日 : 12/31〜1/2 ※他に館内改装・保守点検等による臨時休業あり

URL :

https://www.yokohama-anpanman.jp

横浜アンパンマンこどもミュージアムは、2024年6月21日(金)〜9月24日(火)の期間、3Fミュージアム(有料フロア)に『水あそびひろば』を夏季限定でオープン!

毎年大人気の『水あそびひろば』は2024年で4年目。

この夏も横浜アンパンマンこどもミュージアムでびしょ濡れになって夏の暑さを吹き飛ばしましょう!

小さなお子さまも楽しめる『水あそびひろば』

床から次々と水が飛び出してくるなか、バイキンメカが水あそびをさらに盛り上げます!

「ウォーターキャノン」が搭載されたクジラ型メカからはサイレン音とともに、大量の水が発射!水鉄砲型メカや横から水をかけるメカもお子さまたちをびしょ濡れにします。

ヤシの木につるされた「びっくりバケツ」は、ゆらゆら揺れて、いつ水が落ちてくるのかハラハラ!ドキドキ!バイキンメカのエリアから離れた場所には、床からミストや水のアーチが優しく飛び出す「小さい子ゾーン」があるので、小さなお子さまも安心して遊べます。

また、びしょ濡れになったお洋服をお着替えできるスペースもあります。

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post バイキンメカが水あそびをさらに盛り上げる!横浜アンパンマンこどもミュージアム『水あそびひろば』 appeared first on Dtimes.