入れ替わりで6店舗が出店！東武百貨店 池袋本店「東武のかき氷」

東武百貨店 池袋本店では、2024年5月30日(木)から6月17日(月)まで8階1番地にて「東武のかき氷」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「東武のかき氷」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階1番地 ※他催事も同時開催

期間 :

1週目:5月30日(木)〜6月4日(火)、

2週目:6月6日(木)〜10日(月)、

3週目:6月12日(水)〜17日(月)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗数 :期間計6店舗

2024年は例年より気温が高くなると予想されることから、見て食べて涼しい「かき氷」を特集。

各期間2店舗が出店し、入れ替わりで計6店舗出店します。

注目は2店舗ごとのコラボメニュー。

各期間出店する2店舗が協力し考案した東武限定かき氷を楽しめます。

[1週目:5月30日(木)〜6月4日(火)、2週目:6月6日(木)〜10日(月)、3週目:6月12日(水)〜17日(月)]

◆1週目 兵庫県【にしのみや果汁店】×東京都【にしあざぶ果汁店-氷凪-】

【にしのみや果汁店】「ピスタチオと生いちごエスプーマ」

【にしのみや果汁店】

「ピスタチオと生いちごエスプーマ」

イートイン 1,870円(1杯)

練乳ソースベースの中にピスタチオエスプーマとミックスベリーを入れ、生いちごエスプーマをかけた人気商品。

〈販売期間:5月30日(木)〜6月4日(火)〉

【にしあざぶ果汁店-氷凪-】「柑橘娘」

初出店【にしあざぶ果汁店-氷凪-】

「柑橘娘」

イートイン 1,870円(1杯)

ヨーグルトベースに、柑橘ソースをたっぷりとかけ、デコポンをトッピングした爽やかなかき氷。

〈販売期間:5月30日(木)〜6月4日(火)〉

【にしのみや果汁店】×【にしあざぶ果汁店-氷凪-】「ココナッツ花キウイ」

コラボ・東武限定品【にしのみや果汁店】×【にしあざぶ果汁店-氷凪-】

「ココナッツ花キウイ」

イートイン 1,870円(1杯)《各日販売予定30点》

ココナッツソースをベースにキウイソースをかけ、お花に見立てたキウイをトッピング。

〈販売期間:6月2日(日)〜4日(火)〉

◆2週目 栃木県【Blue Apple】×茨城県【Ola Blue Cafe】

【Blue Apple】「足利市で採れた3種のいちごと完熟パイン」

【Blue Apple】

「足利市で採れた3種のいちごと完熟パイン」

イートイン 1,870円(1杯)《各日販売予定50点》

栃木県産ブランドいちごの「とちあいか」「とちおとめ」「スカイベリー」を使用した贅沢ソースと、砂糖不使用のフレッシュパインソースをかけた一品。

〈販売期間:6月6日(木)〜10日(月)〉

【Ola Blue Cafe】「茨城メロン」

【Ola Blue Cafe】

「茨城メロン」

イートイン 1,870円(1杯)《各日販売予定40点》

茨城県産なだろうレッドメロンを使用。

塩チーズみるくシロップをベースに、たっぷりのメロンシロップと、果肉を大胆にトッピング。

〈販売期間:6月6日(木)〜10日(月)〉

【Blue Apple】×【Ola Blue Cafe】「ずんだと赤しそのコラボ〜山桃を添えて〜」

コラボ・東武限定品【Blue Apple】×【Ola Blue Cafe】

「ずんだと赤しそのコラボ〜山桃を添えて〜」

イートイン 2,200円(1杯)

赤しそみるくと枝豆みるくを合わせたケーキのようなかき氷。

山桃、オレンジ、粒もち、ドライラズベリーなどをトッピングした贅沢な一品。

〈販売期間:6月6日(木)〜10日(月)〉

◆3週目は『【SALON DE THE LUVOND】(東京都)×【中町氷菓店】(長野県)』が出店します!

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

イートインは「消費税率10%」の価格です。

※数に限りがあります。

※5月23日(木)時点の内容です。

