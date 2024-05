トリドールホールディングス CMO南雲 克明と対談！サイカ「マーケティングアジェンダ2024」

サイカは、2024年6月19〜22日、グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートにて開催される日本最高峰のマーケティングカンファレンス「マーケティングアジェンダ2024」に登壇します。

サイカ「マーケティングアジェンダ2024」

イベント名: マーケティングアジェンダ2024

開催日時 : 2024年6月19日(水) - 6月22日(土) <3泊4日>

会場 : グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート(旧 ロイヤルホテル沖縄残波岬)

〒904-0394 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575

開催形式 : リアル開催

主催 : 株式会社ナノベーション

特別協力 : アジェンダノート(Agenda note)

日時 :2024年6月20日(木)

テーマ :勝率を高めるマーケティング戦略の裏側 〜丸亀製麺式データサイエンスのビジネス活用法〜

【マーケティングアジェンダ2024について】

マーケティングアジェンダは、国内外企業のトップマーケターが参加するカンファレンスです。

8年目となる2024年は「話題化のレシピ」をテーマに、業界の取り組みや課題解決に向けた方法をディスカッションし、ネットワークを深めます。

サイカは、データドリブン・マーケティングのさらなる普及・発展に寄与するため、本カンファレンスに協賛します。

【サイカが登壇するセッションについて】

サイカは、トリドールホールディングス 執行役員 CMOである南雲 克明氏を迎え、「勝率を高めるマーケティング戦略の裏側〜丸亀製麺式データサイエンスのビジネス活用法〜」と題したセッションを行います。

多くのマーケターが「ビジネスの勝率を高めるには、どうすれば良いのか?」という悩みを抱えています。

ビジネスの勝率を高めるには、顧客の価値観の多様化など変化し続ける市場環境を的確につかみ、アジャイルに対応することが必要です。

このPDCAを回すためにデータサイエンスの活用が有効ですが、マーケティング活動でデータサイエンスを十分に活用できている企業は多くありません。

本セッションでは、南雲氏から、丸亀製麺におけるデータサイエンスとの付き合い方を紹介いただきます。

同社は、外食産業全体がコロナ禍で打撃を受けるなか、素早く事業を回復させ、2024年3月期決算では前期比49.3%増と過去最高の事業利益を記録しています。

好業績を支える同社のマーケティング戦略とは。

ビジネスの勝率を高めるマーケティング戦略の裏側を、現在サイカと挑んでいる最新の取り組みを交えて議論します。

スピーカー:

●株式会社トリドールホールディングス 執行役員 CMO 兼 KANDOコミュニケーション本部長 兼 株式会社丸亀製麺 取締役 マーケティング本部長 南雲 克明 氏

早稲田大学大学院商学研究科卒MBA。

コナミスポーツ、サザビーリーグなどB2Cの事業会社において様々なブランドのマーケティング責任者を歴任。

2018年トリドールホールディングス入社。

2022年より現職。

“感動(KANDO)”を起点に、感性とデータ両側面から持続的に選ばれる確率を高める「感動ドリブンマーケティング」を推進。

ブランド力向上と顧客体験価値(CX)向上を軸に、新しい価値創造によるイノベーションまで、ビジネスと企業価値をグロースさせ続けるマーケティングの革新と拡張に取り組む。

https://www.toridoll.com/

●株式会社サイカ 代表取締役社長CEO 平尾 喜昭

2012年慶應義塾大学総合政策学部卒業。

父親が勤める会社が倒産したことを原体験として、大学在学中に出会った統計分析から経営支援の可能性を見出し、2012年2月に株式会社サイカを創業。

統計学と経済学をベースに、これまで数多くの大手クライアントでマーケティング精度向上のコンサルティングを行ってきた。

その知見を基に、サイカの各種ツール開発におけるプロダクトオーナーを歴任。

https://xica.net/

株式会社サイカ 代表取締役社長CEO 平尾 喜昭

