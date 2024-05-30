´µ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¡Ö¥È¥¯¡×⁉¡Ä¡Ö·ò¿Ç´ð½àÃÍ¡×¤Î¥¦¥é¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¹õ¤¹¤®¤ë¡×»×ÏÇ¤ÈÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö´ð½àÃÍ¤Î¿¿¼Â¡×
ËèÇ¯1²ó¤Ï¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì·ò¿Ç¡£·ò¿Ç·ë²Ì¤Î°Û¾ï¤ò¼¨¤¹¡Ö¡ö¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¿ôÃÍ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤¹¤°¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
BMI¡¦·ì°µ¡¦Ç¢Åü¡¦´ãÄì¤Ê¤É¹àÌÜÊÌ¤Ë¤½¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÀµ¤·¤¤¸«Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ê±ÊÅÄ¹¨Ãø¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡ÙÏ¢ºÜÂè11²ó
¡Ø1Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ë´ÊÃ±¸¡ºº¤Ç¡ÖÌ¿¤òµß¤¨¤ë¡×!?¡¡¸ÆµÛ´ï¸¡ºº¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡Ö½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
¡Ö´ð½à¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·è¤Þ¤ë¡©
¸¡ºº¹àÌÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢´ð½àÃÍ¡Ê´ð½àÈÏ°Ï¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡ºº·ë²Ì¤Î»æ¤Ë¤â°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ð½àÃÍ¤«¤é³°¤ì¤ë¤È¡Ö¡ö¡×¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·´ð½àÃÍ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿ôÃÍ¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í´Ö¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»ØÉ¸¡Ê¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¤ä·ì°µ¤Ê¤É¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Äà¤ê¾â·¿¤ÎÊ¬ÉÛ¡ÊÀµµ¬Ê¬ÉÛ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ì¤ò°å³Ø¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢·ò¿Ç¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë´ð½àÃÍ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö·ò¹¯¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¿Í¤òÂçÀª½¸¤á¤Æ¡¢ÌÜÅª¤È¤¹¤ë»ØÉ¸¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£Àµµ¬Ê¬ÉÛ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ãæ±ûÉÕ¶á¤Ï¿Í¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¿þÌî¤Ë¸þ¤«¤¦¤Û¤É¿Í¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÊ¬ÉÛ¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¤¤¤ë¤Û¤É¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿þÌî¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
´ð½àÃÍ¤Î¡Ö95%¥ë¡¼¥ë¡×
¤¿¤À¤·¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤ËÄÁ¤·¤¤¤À¤±¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤È°å»Õ¤¬·ò¹¯¤È¸«Î©¤Æ¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÄÁ¤·¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï·ò¹¯¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·µÕ¤ËÉÂ¿Í¤À¤±¤òÂçÀª½¸¤á¤ÆÂ¬Äê¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉáÄÌ¡×¤ËÆþ¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀµµ¬Ê¬ÉÛ¤Î¾å°Ì¤È²¼°Ì¤òÅ¬Åö¤ËÀþ°ú¤¤¹¤ë¤ÈÊØÍø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å²¼³Æ2.5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò½ü¤¤¤¿ÈÏ°Ï¤ò¡Ö´ð½àÃÍ¡Ê´ð½àÈÏ°Ï¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤½¤¦·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤â³ÎÎ¨Åª¤Ë100¿ÍÃæ5¿Í¤¬¡¢´ð½àÃÍ¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ò¿Ç¤Î¹àÌÜ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£20¡Á30¹àÌÜ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Á´¹àÌÜ¤Ç´ð½àÃÍÆâ¤ËÆþ¤ë¤Ò¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£20¹àÌÜ¤Î·ò¿Ç¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ´ð½àÃÍÆâ¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ï2¡Á3³ä¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢´ð½àÃÍ¤ò³°¤ì¤ë¹àÌÜ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉÔ·ò¹¯¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤··ò¿Ç¤Î¹àÌÜ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö95¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡×¥ë¡¼¥ë¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£BMI¡¢¶õÊ¢»þ·ìÅüÃÍ¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£·ò¿Ç¤Ï¼ç¤ËÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î´ð½àÃÍ¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤¿ô»ú¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â·ì°µ¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï1987Ç¯°ÊÁ°¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤ÎÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ¯Îð¡Ü90¡Á100¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¶¥Ã¥¯¥ê¤È¤·¤¿ÌÜ°Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢³ÆÎ×¾²°å¤¬¿ÇÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ï²¤ÊÆ¤Ç¤â»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç·ì°µ¤ÈÇ¾Â´Ãæ¤ä¿´Â¡ÉÂ¤Î´Ø·¸¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¾å180°Ê¾å¤ò¹â·ì°µ¤È¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ð½àÃÍ¡×¼¡Âè¤Ç¤Ï¿ôÀé²¯±ß¤â¤Î¤ª¶â¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤â
ÆüËÜ¤Ç¤â1987Ç¯¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤Î´ð½à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ð½à¤Ë±è¤Ã¤Æ¹â·ì°µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç180Ëü¿Í¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2000Ç¯Á°¸å¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â·ì°µ¤Î´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ß¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë130°Ê¾å¤¬¹â·ì°µ¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¹â·ì°µ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢´µ¼Ô¤¬¡ÊÀøºß´µ¼Ô¤â´Þ¤á¤Æ¡ËÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ð½à¤Ë¤Ï½Ð¤¿Åö»þ¤«¤éÈãÈ½¤¬Â¿¤¯¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯³Ø²ñ¤¬¡Ö¾å147¡¢²¼97¤Þ¤Ç¤ÏÀµ¾ï¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñ¤¬¶¯¤¯È¿È¯¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò·Ç¤²¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤¬Æñ¤·¤¤¡£
·ë¶É¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¡Ö¾å140°Ê¾å¡¢²¼90°Ê¾å¡×¤ò¹â·ì°µ¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¡Ö¾å130Ì¤Ëþ¡¢²¼80Ì¤Ëþ¡×¤òÌÜÉ¸ÃÍ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¹â·ì°µ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À½Ìô¥á¡¼¥«¡¼¤ä¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤â¶¯¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ´ð½àÃÍ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢À½Ìô¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏµÞ³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥¯¥Û¡ÊÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¡Ë¤ä·ò¹¯¿©ÉÊ¶È³¦¤â»²Àï¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¹ç·×¤Ç1Ãû5000²¯±ß¤È¤â2Ãû±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¹â·ì°µ»Ô¾ì¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó²ÈÄíÍÑ·ì°µ·×¤ä·ì°µ¤¬Â¬¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â·ì°µ¤Î´ð½àÃÍ¤ò130¤«¤é147¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¿ôÀé²¯±ßÊ¬¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´ð½àÃÍ¤ÏÃ±¤Ë°å³Ø¾å¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â·ì°µ»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë³Æ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ³Æ´ë¶È¤È¤â¡¢À½ÉÊ¤È¹¹ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñ¤Î´ð½àÃÍ¤äÌÜÉ¸ÃÍ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¡ÖÅ´Ê¬¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥³¥³¤ò¸«¤è¡ª·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡Ö°Õ³°¤Ê¹àÌÜ¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡ÖÅ´Ê¬¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥³¥³¤ò¸«¤è¡ª·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡Ö°Õ³°¤Ê¹àÌÜ¡×