『3on3 Brewing』醸造開始記念！3on3(スリーオンスリー) Fukaya｢Craft Beer Fes.｣

埼玉県初のバスケットコート付きブルワリーカフェレストラン『3on3(スリーオンスリー) Fukaya』

2024年2月、深谷市初となるクラフトビールのブルワリー『3on3 Brewing(スリーオンスリー ブルーイング)』の醸造を開始しました。

これを記念して、2024年6月22日(土)に初のCraft Beer Fes.を開催します。

イベント名:Craft Beer Fes.

開催日時 :2024年6月22日(土) 11:00〜22:00

開催施設 :3on3 Brewing(カフェレストラン『3on3 Fukaya』内併設)

所在地 :〒366-0801 埼玉県深谷市上野台2395-1

アクセス :JR線「深谷」駅 徒歩15分

【カフェレストラン概要】

営業時間 : 11:00〜22:00(L.O. 21:00)

定休日 : 水曜日(その他、不定休・貸切営業あり)

※営業日はInstagramにて随時更新

席数 : 102席

URL :

http://3on3.jp

Instagram:

https://www.instagram.com/3on3_fukaya_craftbeer_pizza/

本イベントには、県外の有名ブルワリーも参加。

近隣では普段飲めないクラフトビールも揃います。

夏のはじまりに、ぜひクラフトビールの多様性を体感してください。

またこの日、併設レストラン『3on3 Fukaya』の新作ピザや新メニューを初お披露目し、ビールに合う「新作ピザの食べ放題」も同時開催します。

その他、DJ&ライブ、マジックショー、ブレイクダンスショーなど、大人も子どもも楽しめるコンテンツ盛りだくさんで皆様のお越しをお待ちしています。

※お得に飲めてシェアできるビールチケットを前売り特別価格にて発売中。

イベントやチケットの詳細は店舗またはInstagramにて確認してください。

『3on3 Fukaya』のビールに合う新作ピザ

併設レストラン『3on3 Fukaya』のメインメニューは、ピザ窯を備えた店内で焼き上げる本格ピザ。

深谷ねぎなど、野菜の生産がさかんな“関東の台所”と言われる深谷の野菜をふんだんに使ったヘルシーなピザに加え、新作ピザは、サルシッチャ・サラミを使ったピリ辛ピザに、魚介の旨味が溢れるスパイシーなシーフードピザ、そして肉味噌と新玉ねぎの甘味が広がる新食感ピザ、濃厚な特製タルタルソースを使ったエビマヨ風ピザなど、シェフのアイデアが光るオリジナルのピザが登場。

戸澤シェフと新作ピザ

その他にも、ビールに合うフードメニュー、カフェ利用ができるソフトドリンク等も多数用意しています。

店内は1階と中2階があり、テラス席も合わせると席数は100席以上。

家族連れや大人数のグループでもゆったりと過ごせます。

インテリアデザインは、「ダンデライオン・チョコレートファクトリー&カフェ蔵前」や「sequence MIYASHITA PARK」を手がけたPuddleの加藤匡毅氏。

日照時間が長く太陽の光を強く感じる深谷の風土や、人とのコミュニケーションを生み出すことを大切に作られました。

天井までガラス張りの吹き抜けから心地良い光が店内に降り注ぐ、とても開放的な空間です。

屋外にはすべての1階席とテラス席から眺めることができるバスケットコートを設置。

大人たちがビール片手に語り合う側で、子どもたちはバスケットボールで遊んだりと、大人も子どもも楽しめる空間づくりを心がけました。

この広い空間を活用し、「さいたまブロンコス」のコーチや選手を招いたバスケクリニックや月1イベント「Half Court Fes」を開催。

地元のチアチームやよさこいチームのパフォーマンスをはじめ、ピザづくりやラテアートなどさまざまなワークショップなどを行っています。

