会期 :2024年6月20日(木)〜2025年1月15日(水) 全12回

※時間は原則14:00〜17:00

会場 :公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

会議室(東京都・港区)予定

コーディネーター:山本 紗代美 氏

(株式会社コクヨロジテム 未来戦略企画室長

戦略人事プロジェクトリーダー)

アドバイザー :荒木 協和 氏

(SUNSTARGROUP BUSINESS PARTNER

ロジスティクス研究室 室長)

「ロジスティクスYouthフォーラム」について

社会環境が目まぐるしく変化する産業界ではビジネスモデルの大きな変革、改革が求められています。

このような状況のもと、これからの社会や企業を支え、成長させていく重要なピースである物流・ロジスティクスの高度化こそが、必要不可欠です。

そのためには、本質的な課題解決やイノベーションを推進し、事業変革を担う人材の育成が急務であり、人材こそが今後の企業の生存を左右すると言っても過言ではありません。

本フォーラムでは、若手社員(リーダー候補)の方々に現在の社会変化、産業界の現状や課題の打開策・解決策をダイナミックかつ論理的に考え、解決策・事業企画の実現に向けた過程を体感することで、業務改革や革新的なサービスの開発に必要な発想力、事業の企画・推進力を強化していただくことを目的としています。

未来の変革リーダーの育成とヒューマンネットワークの構築にお役立ていただける内容となっています。

本フォーラムで強化されるスキル、期待される人材像

【能力・スキル】

・自社の現状把握や課題の打開策・解決策をダイナミックかつ論理的に考える思考力

・自社の業務改革、新サービスの開発に向けた発想力

・事業を企画するための主体性、推進力

【期待される人材像】

・“自社の”変革に“主体的”に取り組む人材

●参加料

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

・会員 :165,000円(1名/消費税含む)

・会員外:330,000円(1名/消費税含む)

