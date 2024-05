6月29日東海市芸術劇場！ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団 愛知公演

ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団は、2024年6月29日(土)に約3年ぶりとなる愛知公演を東海市芸術劇場で開催します。

ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団 愛知公演

開催日 :2024年6月29日(土)

時間 :(1)10:30開演(9:45開場) (2)14:00開演(13:15開場)

場所 :東海市芸術劇場 大ホール(愛知県東海市)

名鉄名古屋駅から特急約15分 名鉄太田川駅南口すぐ

料金(税込):S席4,500円 A席4,000円 B席3,500円

※0歳より入場可。

3歳以上有料。

2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)

イベント詳細:

https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2406zpo/

ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団1

■動物たちによる親子のためのオーケストラ

「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」は、子どもの感性を豊かに育むことを目的として2000年に誕生した「ズーラシアンブラス」が仲間たちと共に結成したオーケストラで、これまでに3枚のCDをリリースしています。

2011年にデビュー公演をサントリーホールで行ったあとも、コンサートマスターのオルコットが仲間入りするなど常に進化を続けてまいりました。

ズーラシアンブラスたちによるコンサートシリーズ「音楽の絵本」が愛知県内各地で開催される中、<オーケストラを聴きたい>というファンの皆さまの声に応え、約3年ぶりとなる愛知公演を開催します。

ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団2

コンサートマスター オルコット

■多彩なプログラムで親子一緒に楽しめる

ズーラシアンフィルの十八番とも言える、童謡とクラシックの名曲を組み合わせた「シンフォニック童謡」を展開。

新作「チョッキンチョッキンハイドンな」は♪チョッキンチョッキンチョッキンナと蟹の床屋が登場する童謡「あわて床屋」と交響曲の父と呼ばれる大作曲家ハイドンの名曲たちが出合った作品です。

そのほか「北海盆唄」「猫踏んじゃった」など民謡童謡、「人生のメリーゴーランド(木管五重奏)」「ジャングル大帝」といったアニメ曲など彩り豊かなプログラムをお届けします。

《曲目》

チョッキンチョッキンハイドンな

人生のメリーゴーランド(木管五重奏)

北海盆唄

ジャングル大帝

ロンドンデリーの歌

ポップコーンラグ(打楽器アンサンブル) 他

●プレイガイド

・スーパーキッズチケットセンター

URL:

https://www.superkids.co.jp/ticket/

・ローソンチケット

URL:

https://l-tike.com/

・アイ・チケット

URL:

https://clanago.com/i-ticket.html

TEL: 0570-00-5310

