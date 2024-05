石川企画は、コンクリートプール、スパの設計・施工・管理を行う新規事業「ISLAND POOL」を2024年6月1日(土)に開始します。

石川企画「ISLAND POOL」

「ISLAND POOL」詳細URL:

https://www.islandpool.com

(1) 技術力と品質

同社は日本ではあまり馴染みのない、コンクリートプールの設計、施工、保守において高い技術力と品質を提供しています。

お客様のニーズに合わせ、最高のプール環境を提供します。

(2) 地域への貢献

同社は日本全国でのプール文化の普及と発展に貢献していきます。

そのために地域のコミュニティや企業と協力し、地域社会の活性化に貢献していきます。

(3) ゴール

日本でプールを売ることは、素足の国で靴を売る話に似ていて、驚くべきチャンスがあります。

私たちは単にプールを売るのではなく、その先の幸せな生活を提供することを目指しています。

