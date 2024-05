FIELD SEVEN加古川に6月1日オープン！KINOX｢POP UP STORE｣

韓国のキャンプキッチンツールブランド「KINOX」のポップアップストアが、アウトドアライフスタイル専門店「FIELD SEVEN加古川」にて2024年6月1日(土)よりオープンします。

KINOX ポップアップストア

【ポップアップストア】FIELD SEVEN加古川

〒675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野250-2F(G-7MALL 加古川 敷地内)

営業時間:10:00〜19:00

定休 :火曜日(祝日は営業)

TEL :079-427-2657

「FIELD SEVEN」は、G-7グループの株式会社G-7・オート・サービスが運営する「アウトドアライフスタイル専門店」です。

キャンピングカーの企画・製造・販売からアパレルの企画・販売、アウトドア用品専門店を展開しています。

<先着120名様に、FIRE LIGHTERS(ファイヤーライターズ)をプレゼント!>

KINOX商品を購入いただいた先着120名様に、FIRE LIGHTERS(ファイヤーライターズ)をプレゼントします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

