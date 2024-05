CD/DVDドライブ一体型AIBOX！MAXWIN『DA-DVD02』

カー用品メーカーMAXWINは、CD/DVDドライブ一体型AIBOX『DA-DVD02』を2024年5月29日(水)より、応援購入サービスサイトMakuakeで先行販売を開始します。

MAXWIN『DA-DVD02』

販売ページ :

https://www.makuake.com/project/aibox_da_dvd02/

期間 : 2024年5月29日(水)から2024年6月28日(金)まで

Makuake先行販売限定割引: 『定価より最大33%OFF』

※一番お得に購入いただけるのは数量限定の為、売り切れの場合があります。

予めご了承ください。

DA-DVD02について

ドライブレコーダーやデジタルインナーミラーの最先端を引率する車載製品のメーカーMAXWINから、CD/DVDドライブとAIBOXの一体型マルチメディアプレーヤーが先行販売します。

DA-DVD02商品

・DVDプレーヤーと最新AIBOXの一体型モデル

AIBOXやDVDの設置場所に困らないコンパクト設計でグローブボックスやコンソールボックスに収納可能!

縦置きも可能で配線も設置に邪魔にならないL字設計。

・CarPlay/AndroidAutoを無線化!

毎回乗車の度に有線接続の煩わしさを解消。

一度接続すると、次回から自動的に接続可能。

・Android13システム搭載

GooglePlayストアからお好きなアプリをインストール可能。

YouTubeやAmazonPrimeなどの動画・音楽配信アプリが視聴できます。

・CD/DVDの再生ができる!

AIBOXと一体化されたCD/DVDドライブにより、純正ディスプレイオーディオでCD/DVDの視聴ができます。

Wi-Fi環境が無くでも使用可能。

・接続簡単、面倒な配線不要!

付属のUSBケーブル1本で即視聴可能。

面倒な設置配線や車両設定などなくディスプレイオーディオと本機をケーブル接続するだけで使用できます。

・適合について

1. AppleCarPlay/AndroidAutoが両対応のディスプレイオーディオ搭載車。

(AppleCarPlayもしくはAndroidAutoのどちらかのみの対応車種は非対応)

2. タッチパネルモニターのディスプレイオーディオ車。

(リモコン操作のディスプレイオーディオは非対応)

3. ディスプレイオーディオと接続するUSBコネクターがある。

(USB-TypeA・USB-TypeCどちらでも可能)

※国産車・外国産車問わず上記3項目を満たしていればほとんどの車両に適合しますが、一部車両には適合しないい場合があります。

予めご了承ください。

