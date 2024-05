MS&ADインターリスク総研は、企業を対象としたWEBセミナー「大災害発生時に適切な初動対応ができるルール・体制を整備しよう!〜安全配慮義務を考慮した各拠点の適切な初動対応の自走化支援〜」を配信します。

MS&ADインターリスク総研「大災害発生時に適切な初動対応ができるルール・体制を整備しよう!」

サムネイル

■開催概要

(1)開催日時

以下日時でWEB生配信(同一内容)

1:2024年6月7日(金)15時〜16時30分

2:2024年6月14日(金)15時〜16時30分

(2)配信方針

WEBリアルタイム配信

(3)主催

MS&ADインターリスク総研株式会社

(4)共催

三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

(5)対象

BCPはある程度整備しているが、災害対応の実効性に不安を抱えている企業等(複数の事業拠点を有する企業等を推奨します)

(6)参加費

視聴無料(通信料は視聴者負担)

(7)プログラム

以下(予定) ※変更となる可能性があります。

予めご了承ください。

1:大災害発生時の安全配慮義務の重要性・ポイント(インタ総研・RM4部)

2:各拠点の初動対応の自走化を支援する環境整備のポイント(インタ総研・RM4部)

3:初動対応支援ツールの紹介(インタ総研・DI企画室)

※変更となる可能性があります。

予めご了承ください。

(8)申込方法

開催日 1:(6月7日)は、下記のURLへアクセスの上、お申し込みください。

https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/25169

開催日 2:(6月14日)は、下記のURLへアクセスの上、お申し込みください。

https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/25172

(申込期間:1、2とも各開催日の前日15時までとさせていただきます)

※メールにて「お申込み受付完了のお知らせ」を送付し視聴用のURLをご連絡します。

(9)留意事項

当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りします。

MS&ADインターリスク総研は、企業を対象としたWEBセミナー「大災害発生時に適切な初動対応ができるルール・体制を整備しよう!〜安全配慮義務を考慮した各拠点の適切な初動対応の自走化支援〜」を配信!

大地震等の大災害が発生した際、被災拠点では、社員や来客者の安全確保(安全配慮義務)に配慮しつつ、避難/建物立入/救出救護/帰宅等の初動対応についてさまざまな判断を求められる状況に直面します。

これら判断は、生死に関わる重要な判断であること、正解のない難しい判断であること等から、本WEBセミナーでは、各拠点がこれら初動対応を適切に実施・自走できるよう、組織全体で対応すべきルール・体制整備のポイント等を解説します。

詳細URL:

https://www.irric.co.jp/event/index.php?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=20240514_1#20240510

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 初動対応の自走化支援!MS&ADインターリスク総研「大災害発生時に適切な初動対応ができるルール・体制を整備しよう!」 appeared first on Dtimes.