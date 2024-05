“はじめての赤ちゃん”におすすめ！ローヤル「ベビートイギフトセット」

ローヤルは、初めてのお子様にぴったりな「ベビートイギフトセット」を2024年6月21日(金)に全国のベビー用品店で発売します。

製品名 :ベビートイギフトセット

価格 :4,000円(税込4,400円)

対象月齢:2か月〜

ローヤルは、初めてのお子様にぴったりな「ベビートイギフトセット」を2024年6月21日(金)に全国のベビー用品店で発売!

デジタル化が進んだことにより、検索などで調べることで出産祝いに悩む方は昔と比較すると減っていますが、ギフト=セットという認識は薄れつつあります。

しかし、最近では核家族化やコロナ禍をきっかけにコミュニティが減少し、プレママやプレパパが気軽に相談できる場が減ってきています。

そのため、初めて産まれたお子様にどんなおもちゃを買ってあげたらよいか悩むという声も多くありました。

そこで、ローヤルはギフトだけでなく、プレママやプレパパが自分たちのためにも購入したくなる内容にこだわり、ベビートイギフトセットを開発しました。

このセットは赤ちゃんの成長に必要な「噛む」「握る」「吹く」をサポートできるアイテムを選定しています。

また、素材を変えることで感触の違いも感じ取れるように、「プラスチック」「シリコン」「布」の3種類を使用しています。

さらに、すべてのおもちゃが衛生に保てるように丸洗いができるようにこだわりました。

「噛む」アイテムとして歯固めを、「握る」アイテムとして素材を変えたぬいぐるみとシリコンのボールを、「吹く」アイテムとして指遊びも付いた笛を商品化し、2か月〜10か月頃まで使用ができる内容です。

また、商品カラーについても、ギフト需要に応じたアンケートを取り、人気の高かったベージュ系を採用し、性別に関係なく、優しい印象を与え、お部屋のインテリアとも調和しやすいデザインに仕上がっています。

■お子様の成長に必要な動作をサポートするおもちゃをセットに

