マンション管理のIT化！エフ・ジェー・コミュニティ「モバカン」導入

エフ・ジェー・コミュニティは、パナソニックエレクトリックワークス社が提供するマンション管理のIT化を目的としたパッケージ型クラウドサービス「モバカン」を同社グループマンションブランド「ガーラマンションシリーズ」、および同社グループが管理する物件に導入開始することを発表しました。

本サービスの導入により、これまで紙媒体で運用していた管理組合における総会での議決権行使書面が電子化し、同書面返送の廃止を実現することで、オーナー様のご負担の軽減に寄与できます。

また他の総会関連書類等もWeb上で閲覧することが可能となり、オーナー様の利便性の向上やペーパーレス化による業務効率の改善に繋がるものと考えています。

【サービスの概要】

◆「モバカン」とは、マンション管理のDX推進に特化したサービスであり、今回「モバカン」で導入する「掲示板・書庫サービス」は、管理組合の総会案内・議決権行使書類等をLINE(※)ミニアプリに配信するものです。

配信された情報は各住戸に発行する二次元コードをスマートフォンから読み込み、LINEを通じて確認することができます。

※LINE及びLINEロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

【総会案内・議決権行使の運用イメージ】

同社グループでは、この取り組みをはじめ、今後も不動産取引全般における業務効率化の推進ならびにDX化の促進を行い、不動産業界の発展に寄与していきます。

