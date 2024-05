ÅìËÌ±þ±ç¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ªe¥×¥ê¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØÅìËÌ¤º¤ó»Ò¡¦¤º¤ó¤À¤â¤ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù

イントゥCorp.は、SNSのアカウントでフォロワー数が11万人を突破する『ずんだもん』をはじめとした『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』のキャラクターたちのスクエアシールを2024年6月11日(火)から2024年8月11日(日)までの期間限定でeプリントサービスにて提供を開始します。

eプリントサービス『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』

A_ずんだもん&ずん子

■概要(コンビニシール)

コンテンツ名: 東北ずん子・ずんだもんプロジェクトシール

販売期間 : 2024年6月11日(火)〜2024年8月11日(日)

種類 : 全12種類

価格 : 400円(税込)/枚

シールサイズ: 縦12.7cm×横12.7cm

対象店舗 : 全国のコンビニ(ファミリーマート・ローソン・ミニストップ)

URL :

東北ずん子・ずんだもんプロジェクトシール

※一部の店舗ではサービス対象外の場合があるので予めご了承ください。

※印刷の性質上多少のズレが発生する可能性があります。

※ページ最下部の商品ラインナップ画像は、販売開始後に表示されます。

詳細URL:https://zunko.jp/

■『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』とは

東日本大震災からの復興と持続的な発展を願い『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』は始まりました。

東日本大震災の復興は13年経った今でも続いており、東北を盛り上げるため『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』では、東北の企業であれば無償でキャラクターの商用利用が可能としています。

東北復興を祈願し東北応援キャラクター「東北ずん子」、ずんだの妖精「ずんだもん」をはじめ、ご当地をモチーフにしたキャラクターのデザイン・プロモーションなどを行っており、今回はキャラクターたちがスクエアシールになって登場しました。

気になるキャラや推しキャラを是非ゲットしてくださいね!

ずんだもん公式HP・SNS:

▼東北ずん子・ずんだもんプロジェクト 公式サイト

https://zunko.jp/

