¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ç¤â´éÇ§¾Ú¤Ç¤­¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡ª¥¨¥Ê¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖFACEY 25D¡¿25H¡×

エナスピレーションは、電池式の顔認証機能を搭載したスマートロック「FACEY 25D/25H」を2024年4月に発売しました。

エナスピレーション「FACEY 25D/25H」

FACEY 25D/25H

【商品名】 FACEY(フェイシー) 25D(開き戸用)

FACEY(フェイシー) 25H(引き戸用)

【設計価格】25D:税別 79,800円(税込 87,780円)

25H:税別 83,800円(税込 92,180円)

※EPIC公式オンラインストア(https://epic-store.jp)では税別 35,000円(税込 38,500円)で取付け工事も出来ます。

エナスピレーションは、電池式の顔認証機能を搭載したスマートロック「FACEY 25D/25H」を2024年4月に発売!

■暗闇でも認証可能

真っ暗な環境でも認証可能です。

補光が必要ないため住宅でも目立つことがありません。

■単3アルカリ乾電池

単3アルカリ乾電池を採用し、電池がなくなってもコンビニ等で簡単に入手可能です。

電池切れの際はUSB-Cのモバイルバッテリーを接続して使用することも可能です。

■低コスト

電池式を実現したことで、電気配線が不要になりました。

そのため導入費用を大幅に削減することができ、企業だけでなくご家庭でも手軽に顔認証システムを導入することができます。

■アプリ、指紋、暗証番号にも対応

顔認証だけでなく、アプリでの施解錠や、指紋認証、暗証番号認証にも対応しています。

様々な解錠方法でより便利に利用できます。

■別売オプション多数

電池切れが不安な方はACアダプタを利用したり、リモコンモジュールを接続してリモコンで遠くから開け締めしたり、a接点入力を使用してインターホンと連携することも可能です。

■様々なドアに対応

開き戸にも引き戸にも後付が可能です。

FACEY 25Dの取り付け例

FACEY 25Dの使用例

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 真っ暗闇でも顔認証できるスマートロック!エナスピレーション「FACEY 25D/25H」 appeared first on Dtimes.