²Æµ¨¸ÂÄê¡Ö¶ËºÙ¤á¤ó¡×2024Ç¯ºÇ¸å¤ÎÈÎÇä¡ª¥ª¥«¥Ù¡Ö²Æ¤Î¤ªÊØ¤ê¡×

オカベは、会員限定の「夏のお便り」を発刊しました。

オカベは、会員様限定の夏のお便りを発刊!

お便りでは、2024年7月31日(水)までの期間中に、発送先1ヶ所につき商品合計7,560円(税込)以上購入の方は送料無料!

また夏季限定の「極細めん」が2024年最後の販売となります。

オカベの公式サイト上「夏のお便りページ」からも購入できます。

会員登録は今からでも可能です。

URL:https://www.okabemen.co.jp/hpgen/HPB/entries/311.html

■1日約71,000食が売り切れる「オカベの麺」とは

オカベの麺は、一般的なそうめんよりは太く、うどんよりは細い「半田そうめん」です。

徳島県の半田に約300年前から続く伝統の手延製法に加え、オカベ独自に“ねじって、鍛えて、延ばす”を何度も繰り返しながら作る麺は、1本に18もの麺の層を持ちます。

厳選した素材を使い熟練の麺職人が作るオカベの麺は、歯を押し返してくるような弾力とコシの強さ、なめらかでツルツルののど越しが特長です。

オカベの麺

■夏季限定の「極細めん」とは

「オカベの麺」同様に1本に18もの麺の層を持ち、極限の細さまで延ばして出来上がるのがオカベの「極細めん」。

細いのにコシが強くツルツルののど越しが良いと毎年好評で、昨シーズンには約350万食を売り上げた人気商品です。

茹で時間が2-3分と短いのも、暑い日には嬉しいポイント。

売り切れ次第終了です。

極細めん

■美味しくなって再登場!「オカベの香る柚子つゆ」

一度期間限定で販売した柚子つゆがさらに美味しくなって再登場!

徳島県産の柚子果汁の爽やかな香りと酸味のある中華風のつゆです。

しょうゆベースで、まろやかな深みのあるカツオ出汁と香ばしいごま油の風味が良く、オカベの麺にもピッタリです。

新商品「オカベの香る柚子つゆ」

