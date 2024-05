JR東海リテイリング・プラスは、「わんぱく!刀剣乱舞」とのコラボレーション企画を開催します。

JR東海リテイリング・プラス「わんぱく!刀剣乱舞」

【フェア期間】

2024年6月4日(火)〜6月24日(月)

※オンラインショップの販売期間

2024年6月11日(火)〜2024年6月30日(日)

JR東海リテイリング・プラスは、「わんぱく!刀剣乱舞」とのコラボレーション企画を開催!

コラボ限定の刀剣男士がパッケージに登場する米サンドやノベルティカード付きの駅弁、オリジナルグッズを2024年6月4日(火)から2024年6月24日(月)まで期間限定で発売します。

また同社オンラインショップでもオンライン限定商品も含めてオリジナルグッズを発売☆

【フェア概要】

(1)米サンドとのコラボレーション商品の販売

(2)コラボレーション駅弁の販売

(3)オリジナルグッズの販売(オンラインも含む)

(4)プレゼントキャンペーンの展開(オンラインも含む)

【展開店舗】

東京駅〜新大阪駅の「キヨスク」「ベルマートキヨスク」

「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「デリカステーション」の各店舗

※一部取扱いのない店舗もあります。

【オンラインショップ】

・JR-PLUSオンラインショップ

・Click! Kiosk

ポスター

(1)米サンドとのコラボレーション

「手軽」「満足」「選べる楽しさ」をコンセプトに、お米で具材をサンドした片手でも手軽に食べられるボリューム満点のおむすび、「米サンド(マイサンド)」の発売1周年を記念したコラボレーション商品を発売します。

フェア期間中は刀剣男士がお気に入りの「米サンド」のパッケージに登場します。

≪商品一覧≫

米サンド玉子焼と明太子 298円(税込)

刀剣男士:かしゅうきよみつ

米サンド玉子焼と明太子

米サンドチキン南蛮 310円(税込)

刀剣男士:やまんばぎりくにひろ

米サンドチキン南蛮

米サンドメンチカツ 330円(税込)

刀剣男士:はちすかこてつ

米サンドメンチカツ

米サンドハンバーグ&オムレツ 330円(税込)

刀剣男士:むつのかみよしゆき

米サンドハンバーグ&オムレツ

米サンドチキンカツ&キーマカレー 330円(税込)

刀剣男士:かせんかねさだ

米サンドチキンカツ&キーマカレー

また、米サンドと対象の飲料を同時購入で、購入合計金額(税込)より50円引きのお買い得な企画も実施します。

(2)駅弁とのコラボレーション

フェア限定の描き下ろしイラストをデザインした、コラボレーション駅弁を発売します。

6振りの刀剣男士をイメージした巻寿司とおにぎり巻、こんのすけをイメージしたいなり寿司を、色とりどりのスリーブで包み込みました。

本商品限定のノベルティカードが1枚封入されており、絵柄はシークレットを含む全14種類です。

どの絵柄が出るか、駅弁とあわせて楽しめます。

駅弁パッケージ

割箸、お品書き

駅弁中身

【商品名】 わんぱく!刀剣乱舞駅弁

【価格】 1,580円(税込)

【販売開始日】6月4日(火)開店〜6月24日(月)

※数量限定商品の為、なくなり次第終了となります。

【販売店舗】

●東京駅

ギフトキヨスク東京、プレシャスデリ東京、ベルマートキヨスク丸の内中央ビル、

デリカステーション東京南コンコース、旬菜東京中央1、

デリカステーション東京907

●品川駅

グランドキヨスク品川、デリカステーション品川中央

●新横浜駅

グランドキヨスク新横浜、ギフトキヨスク新横浜、

デリカステーション新横浜在来コンコース、

デリカステーション新横浜東口コンコース

●静岡駅

グランドキヨスク静岡

●名古屋駅

グランドキヨスク名古屋、デリカステーション名古屋コンコース

●京都駅

グランドキヨスク京都、デリカステーション京都コンコース、

デリカステーション京都上り12

●新大阪駅

グランドキヨスク新大阪、デリカステーションコンコース中央、

デリカステーションコンコース乗換、デリカステーション新大阪上り07、

デリカステーション新大阪上り13、デリカステーション新大阪下り13

【注意事項】

・各販売箇所の販売数量は日により増減します。

・東海道新幹線の改札内にある店舗の利用は、必要な乗車券類又は入場券が必要です。

・商品の予約および取り置きはできません。

・数に限りがあります。

・ノベルティカードの絵柄はランダム封入のため選べません。

ノベルティカード

(3)オリジナルグッズ

フェア限定に描き下ろしイラストをデザインしたオリジナルグッズを販売します。

6振りの刀剣男士に加え、刀剣乱舞に登場する“こんのすけ”がJR-PLUSオリジナルグッズになって登場します。

めじるしチャーム(7種)※ブラインド仕様 770円(税込)

めじるしチャーム(7種)

ランチョンマット(1種) 1,650円(税込)

ランチョンマット(1種)

アクリルコースター(7種) 825円(税込)

アクリルコースター(7種)

ランチ巾着(1種) 1,430円(税込)

ランチ巾着(1種)

アクリルスタンドプレート(7種)※オンラインショップ限定 1,815円(税込)

アクリルスタンドプレート(7種)

つり革キーホルダー(1種)※オンラインショップ限定 1,320円(税込)

つり革キーホルダー(1種)

【販売開始日】6月4日(火)〜6月24日(月)

※数量限定商品の為、なくなり次第終了となります。

【販売店舗】

●関東エリア

ベルマートキヨスク丸の内中央ビル、プレシャスデリ東京、ギフトキヨスク東京、

グランドキヨスク品川、グランドキヨスク新横浜

●中部エリア

ギフトキヨスク三島、グランドキヨスク静岡、グランドキヨスク掛川、

ベルマートキヨスク浜松1号、ベルマートキヨスク豊橋幹線口、

グランドキヨスク名古屋、ギフトキヨスク名古屋南待合、

ギフトキヨスク名古屋エスカ、ベルマートキヨスク岐阜羽島

●関西エリア

グランドキヨスク京都、グランドキヨスク新大阪

■オンラインショップ

(1)注文期間:2024年6月11日(火)10:00〜6月30日(日)23:59

(2)発送予定:2024年8月頃

(3)販売商品:オリジナルグッズ(全商品)

※「つり革キーホルダー」は数量限定商品のため売切れ次第終了

(4)販売箇所:JR東海リテイリング・プラスが運営する以下の公式通販サイト

・JR-PLUSオンラインショップ

(https://www.jrcp-shop.jp/)

・Click! Kiosk

(https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/)

(5)案内 :・商品の予約および取り置きはできません。

・注文後のキャンセル及び変更は一切お受けできません。

・注文期間内に決済を完了いただく必要があります。

【注意事項】

・東海道新幹線の改札内にある店舗の利用は、必要な乗車券類又は入場券が必要です。

・商品の予約および取り置きはできません。

・数量に限りがあります。

売り切れの場合はご容赦願います。

・販売期間及び箇所を変更する場合があります。

また再販する場合があります。

・実施内容の変更が発生する場合は同社公式X(@jrplus_train)で案内します。

・いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

・販売期間及び箇所を変更する場合があります。

また再販する場合があります。

(4)プレゼントキャンペーン

フェア対象商品を含む700円以上購入のレシート応募でキャンペーンでしか手に入らない「オリジナルコラボデザインアクリルブロック」やコラボ駅弁に封入される「ノベルティカードがコンプリートセットなどが当たるキャンペーンを行います。

※オンラインショップでの購入も対象です。

クローズドキャンペーン

・Aコース(10名様)

オリジナルコラボデザインアクリルブロック

・Bコース(10名様)

ノベルティカードコンプリートセット

「わんぱく!刀剣乱舞駅弁」に封入されている全種類のカード。

・Cコース(30名様)

えらべるPay 1,089(わんぱく)円分

店頭商品のうちフェア対象商品は販促物が目印です。

【レシート有効期間】2024年6月4日(火)〜6月24日(月)

※オンラインショップは6月28日(金)購入分まで有効です。

【応募期間】 2024年6月4日(火)〜6月28日(金)23:59

フェア対象商品

(C)EXNOA LLC/NITRO+(L)

