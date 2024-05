ネオナチュラルは、岐阜県郡上市母袋地区にある有機JAS認定ネオナチュラル母袋有機農場で、2024年6月30日(日)に「有機ラベンダー&ミント収穫体験会」を開催します。

ネオナチュラル「有機ラベンダー&ミント収穫体験会」

ハーブ収穫の様子

■日時 :2024年6月30日(日)10時30分集合〜13時00分ごろ解散予定

※雨天決行。

荒天中止。

■開催場 :ネオナチュラル母袋有機農場

(〒501-4603 岐阜県郡上市大和町栗巣1079)

※現地集合・解散となります。

■開催内容:オーガニックハーブ収穫・昼食・アロマバスボム作り・農場散策。

■定員 :30名

※定員になり次第終了。

※お子様も参加される場合は、保護者様と一緒に

ご参加されますようお願いします。

■参加費

中学生以上:3,800円(税込)/1名 ※お弁当込み

小学生 :2,000円(税込)/1名 ※お子様用弁当込み

未就学児:無料 ※お弁当・お土産は無し

※参加費は当日受付にて電子決済(PayPay、クレジット他)または現金でお支払いください。

※宿泊プランの方は価格が異なります。

下記「HOLY FUNGUS宿泊プラン」のお申し込みページを確認してください。

■HOLY FUNGUS宿泊プラン

※定員になり次第終了。

https://www.nap-camp.com/gifu/16266

ネオナチュラルは、岐阜県郡上市母袋地区にある有機JAS認定ネオナチュラル母袋有機農場で、2024年6月30日(日)に「有機ラベンダー&ミント収穫体験会」を開催!

また、農場内の宿泊・キャンプ施設に宿泊できるプランも公開中。

参加できる方を募集します。

■スキンケア製品の原料となるオーガニックハーブ収穫

ネオナチュラルでは、お客様が安心して使える上質なスキンケア製品を作るため、主な原料を自社有機農場「母袋(もたい)有機農場」でスタッフ自ら栽培しています。

そのうち、ラベンダーやミントを中心としたハーブは、6月から7月にかけてが最盛期。

当日参加者は、自然の美しい農場内でリフレッシュしていただきながら、香り高いハーブの収穫体験(手刈り)を体験できます。

■収穫体験後は手作り弁当&バスボム作り体験も

さらに、地元の旬の食材をふんだんに使用した手作りの「美活弁当」などの昼食を用意。

昼食後は、収穫したハーブを使ったバスボム作り体験や、自然豊かな農場散策も楽しめます。

ランチは手作り弁当を用意

収穫したハーブでバスボム作り

■農場内施設でキャンプ&宿泊プランも

2024年5月にグランドオープンした、農場にキャンプサイトや気軽に宿泊できるキャビン、入浴施設やアクティビティ施設などを備えた善玉菌リトリート施設『HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)』に前日から宿泊するプランも用意。

ラベンダー香る初夏の農場に宿泊しながらリフレッシュすることもできます。

宿泊プランも

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自然の美しい農場内でリフレッシュ!ネオナチュラル「有機ラベンダー&ミント収穫体験会」 appeared first on Dtimes.