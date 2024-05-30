¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤âÎ©¸õÊä¡ª¡¡1400Ëü¿Í¤ÎÅÔÌ±¤¬ÈáÌÄ¡ª¡¡Åìµþ¡íÂç±ê¾å¡íÅÔÃÎ»öÁª¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë!!
7·î7ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
6·î20Æü¹ð¼¨¡¢7·î7ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡£¸õÊä¼Ô¤¬ÍðÎ©¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçº®Íð¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤ó¤ÊÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ï¤«¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤Î¼óÅÔ·èÀï¤ÎÆâËë¤òÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¹¡ª
¡Ú¿Þ¡Û³¹Æ¬±éÀâ¤¬¤è¤¯¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤âÎ©¸õÊä¡¢Áªµó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç1²¯±ßÄ¶¡ª
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×ÂåÉ½¤Î¹õÀîÆØÉ§»á¡¢´´»öÄ¹¤Îº¬ËÜÎÉÊå»á¡¢´´Éô¤Î¿ùÅÄÍ¦¿Í»á¤Î3¿Í¤¬¡¢½°±¡Åìµþ15¶èÊäÁª¤ÇÂ¾¿Ø±Ä¤Î±éÀâ¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç5·î17Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹õÀî»á¤Èº¬ËÜ»á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â7·î7ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤ÆüËÜÂç³ØË¡³ØÉô¤Î°ÂÌî½¤±¦ÀìÇ¤¹Ö»Õ¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Î¹õÀîÆØÉ§ÂåÉ½¤Ï¡¢ÁªµóË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤â¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Ç±þ¤¨¤ë¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤âÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤À
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âºá¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Î©¸õÊä¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£2003Ç¯¤ËÏÂ²Î»³¸©¤Ç¼ýÏÅºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¸ûÎ±Ãæ¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬»ÔµÄ¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤ì¤ÐÁªµó±¿Æ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î»öÎã¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ºá¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤ÎÊÝ¼á¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ûÎ±Ãæ¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤¬Áªµó±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â½ÐÇÏ¤Ï¤Ç¤¤ë¤·¡¢¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â´Ø·¸¼Ô¤¬±éÀâ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Î¤è¤¦¤À¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤ÏÊäÁªÆ±ÍÍ¤ËÂ¾¸õÊä¤Î±éÀâ¤òË¸³²¤·¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢NHKÅÞ¡Ë¤Ï¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë13¿Í¤Î¸øÇ§¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï30¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¡¢¡ØÌÛ»¦¡¡Êó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤àÌµÍê·ÏÆÈÎ©¸õÊäá¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ëÁªµó¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÈ«»³Íý¿Î»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤Ï¡¢30¿Í¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤È¡¢Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖNHKÅÞ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê£¿ô¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢30¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¤½¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¼¡¤ËÃÏÊýµÄ²ñ¤ÎÁªµó¤Ê¤É¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¤¡Ø¸µÅÔÃÎ»ö¸õÊä¡Ù¤È¸ª½ñ¤Ë½ñ¤±¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤ÏÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
NHKÅÞ¤Ï30¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¤½¤í¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÔÆâÌó1Ëü4000¥õ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¾ì¤ÎÏÈ¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤ë¸¢Íø¤ò1¥õ½ê1Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤Ç¾ù¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î´é¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¹ðÏÈ¤òÇã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´Éô¤ÎÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ì¤Ð1Ëü±ß¡ß1Ëü4000¥õ½ê¤Ç1²¯4000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£NHKÅÞ¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¡Â÷¶â300Ëü±ß¤ò30¿ÍÊ¬Ê§¤Ã¤Æ¤â9000Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢5000Ëü±ß¤Ï¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡¢NHKÅÞ°Ê³°¤Ë¤â¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»ÔÄ¹¤âÅÔÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£à¹Åç¤ÎÏÀÇË²¦áà¥Ð¥º¤ë»ÔÄ¹á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡ÖX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÌó39Ëü¿Í¡£°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó26Ëü¿Í¤Ç¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÔÄ¹¤Ç¤¹¡£»ÔµÄ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¡ØÃÑ¤òÃÎ¤ì¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤äËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍÌ¾¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö
¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê½ÐÇÏÍ½Äê¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¸åÆ£µ±¼ù»á¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥ÅÞ¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁªµó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥¡£¤«¤Ä¤Æ¼èºà¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ø¸åÆ£µ±¼ù¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é²¶¤â½Ð¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¸åÆ£µ±¼ù¤ËÇ¤¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é²¶¤¬¤ä¤ë¡¢¤È»×¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¸Â¤é¤º¥´¥ß½¦¤¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥á¥¤¥ä¡¼»á¡ÊAIÅÞ¡Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤È°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤Ù¤ÆAI¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ØÀ¯¸«ÊüÁ÷¤ËAI¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝËÜ½¨Ç·»á¤Ï¡¢ÀèÊª¼è°ú¤Ê¤É¤ÇÌÙ¤±¤¿¤ª¶â¤Ç2019Ç¯°Ê¹ß¡¢Ê£¿ô²óÁªµó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¡Ù¡ØÆüËÜ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ðÊó»ÙÇÛ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡Ù¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬ÉÔÅö¤Ë¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔÄ£¤ÎÁ°¤Ç¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤ò¥®¥¿¡¼¤Ç±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ýÀáÀ¸»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç25²ó°Ê¾å¤ÎÁªµó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¡ØÅìµþÅÔÌ±¤Ë1Æü¤Ò¤È¤ê2000¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Î¿©ÎÈÉ¼¤òÇÛ¤ë¡Ù¡Ø¹¾¸Í¾ë¤òºÆ·ú¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ï½ÐÇÏÉ½ÌÀµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤È¹ð¼¨ÆüÅöÆü¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿²ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Ä¤ß¤µ¤È¤ë»á¡¢ÂçÏÂ¤æ¤¤ª»á¡¢ÌÚµÜ¤ß¤Ä¤»á¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÅÔÄ£¶á¤¯¤Î¿·½É±ØÀ¾¸ý¤Ï±éÀâ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£Î©Àî±ØÁ°¤ä¶Ó»åÄ®±ØÁ°¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éº®»¨¤·¤Ê¤¤·ê¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£Î©¸õÊä¼Ô¤Ï²áµîºÇÂ¿!?¡¡Áªµó¤¬¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Á°²ó¤Î22¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²áµîºÇÂ¿¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¡£Á°ÅÔÃÎ»ö¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤Ï¤É¤¦¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢À¯¸¢À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢¼óÅÔ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢4·î¤Î»²±¡ÊäÁª¤ÇÁ´ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¸õÊä¼Ô¤¬ÍðÎ©¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤â¹ð¼¨Æü¤Þ¤Ç1¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£Ç¤´üËö´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¼¡¤â½Ð¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¼¡¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Ï¤³¤Î¿Í¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£²ó½ÐÇÏ¤·¤¿¤é¡Ø¥«¥¤¥íÂç³ØÂ´¡Ù¤È½ñ¤¯¤Î¤«½ñ¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£½ñ¤¤¤¿¤é¹ðÈ¯¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼½ñ¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼ê¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¡ØÂç³Ø¤ÎÌäÂê¤Ï¤â¤¦ÉÔÌä¤Ë¤¹¤ë¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ÈÁÈ¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤¤¤¦À¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤È¤¤¤¦¤«ÀäË¾´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£¡¢Áªµó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤äNHKÅÞ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶âÌÙ¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç»ÔÄ¹¤ò¼¤á¤ÆÅÔÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î½ÐÀ¤Íß¡£Åìµþ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÌÌÇò¤¤²èÁü¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤Î°ÕµÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¾ì¤ÎÏÈ¤òÇä¤ë¤Ê¤é¡¢·Ç¼¨¾ì¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Áªµó¸øÊó¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¸õÊä¼Ô¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³¹Æ¬±éÀâ¤äÁªµó¥«¡¼¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ç¤¹¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¯ºöÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Áªµó¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤í¤½¤í¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
½°±¡Åìµþ15¶èÊäÁª¤Ç¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿¿ÜÆ£¸µµ¤»á¤Ï¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤«¤é¸õÊä¼Ô¤òÊ£¿ô¿ÍÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÀëÅÁ¸ú²Ì¤òÁÀ¤¦Æ°¤¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Áªµó¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥ÈÅª¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ËÍ¤âÊäÁª¤Ç¤ÏÇÉ¼ê¤ÊÅÅ¾þ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁªµó±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¸õÊä¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¼«Í³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢É½¸½¤Î¥¥ï¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃ±¤Ê¤ë¥¤¥í¥â¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï³Æ¸õÊä¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¤Ï³ÊÆ®²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óÀº¿À¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëËÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¸õÊä¤¬±éÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏËÍ¤Ï±éÀâ¤ò¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Áªµó¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÏÆ»¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢ÅöÁª¤Î¶áÆ»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½ÐÇÏ¤¹¤ì¤ÐÍÍø¤ËÁªµó¤òÀï¤¨¤ë¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤À¤¬¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤É¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤«¡©
Â¿¤¯¤Î¿ÍÊª¤¬Î©¸õÊäÍ½Äê¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤À¤¬¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍÍø¤ËÀï¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£È«»³»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤ò½Ð¤¹¤È¡ØË¸³²¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Ï¹Ô¤¯¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç°ìÅÙ¤â³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸øÌ³¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÁªµó±¿Æ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¿¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÁªµóÀï¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤â¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Áªµó±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×
5·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ»á¤¬¡Ö¾®ÃÓÅÔÀ¯¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤ÈÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¾®ÃÓ»ávsÏ¡çÖ»á¡×¤ÎÀï¤¤¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£ÉÔ¿®¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡¢¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¢NHKÅÞ¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹......¡£ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç±ê¾å¾õÂÖ¤À¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò