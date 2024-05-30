ÃæÆü2Ç¯ÌÜ¤¬¥Ñ¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡ÈÁá¶È¡É¡¡»ØÉ¸¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¡Ö4.0¡×¡ÄX¶ÄÅ·¡Ö¹ÓÌÚ¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×
2Ç¯ÌÜ¤ÎÅÄÃæ´´Ìé¤¬Ï¢Æü¤Î¹¥¼é
¢£À¾Éð 1¡¼0 ÃæÆü¡Ê29Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÃæÆü¤ÎÅÄÃæ´´ÌéÆâÌî¼ê¤¬Ï¢Æü¼éÈ÷¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÍ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¡¢3²ó¤Ë°ìÆóÎÝ´Ö¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤ò»«¤¤¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¹ÓÌÚ¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥¿¥Ê¿À¥¥ä¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡3²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¸Å²ìÍªÅÍÊá¼ê¤¬Î®¤·¤¿ÂÇµå¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤È¡¢1²óÅ¾¤·¤ÆÁ÷µå¡£Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç°ìÎÝ¼ê¤ÎÀµÌÌ¤ØÀµ³Î¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡°¡Âç¤«¤é2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòÇ¯¤Ï±¦¸ªÃ¦±±¤Î±Æ¶Á¤Ç1·³µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç45»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥×¥íÌîµå¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDELTA¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼éÈ÷Á´ÈÌ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ½¤¹¡ÖUZR¡×¤Ï4.0¤Ç¡¢µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢Æü¤Î¼éÈ÷¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Éþ¡£¡ÖÂ©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë¿À¼éÈ÷¤¹¤ë¤Ê¡×¡ÖÊáµå¤Î³Î¼ÂÀ¤ÈÊáµå¸åÁ÷µå¤Þ¤Ç¤ÎÁá¤µ¤ÈÀµ³Î¤µ¤ÏÈ´·²¡×¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÅÄÃæ´´Ìé¡¢¥Þ¥¸¤ÇËè»î¹ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖGG¾ÞÁÀ¤¨¤ë¡×¤È¼¡À¤Âå¤òÇØÉé¤¦23ºÐ¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡¡¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§DELTA¡Ë
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§DELTA
¡¡2011Ç¯ÀßÎ©¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥¡£½ñÀÒ¡Ø¥×¥íÌîµå¤òÅý·×³Ø¤ÈµÒ´ÑÊ¬ÀÏ¤Ç¹Í¤¨¤ë ¥Ç¥ë¥¿¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ý¡¼¥È1¡Á3¡Ù¡Ê¿åÍË¼Ò´©¡Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ø¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó1¡¦2¡Ù¡ÊDELTA´©¡Ë¡¢¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø1.02 Weekly Report¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸Ìîµå³¦¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¸·×¡¦»»½Ð¤·¤¿¼éÈ÷»ØÉ¸UZR¤äÁí¹çÉ¾²Á»ØÉ¸WAR¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ø1.02 Essence of Baseball¡Ù¤â±¿±Ä¤¹¤ë¡£