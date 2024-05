¸ª¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤â¥Á¥é¥ê¡Ä½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏËþµÊ¤Î¥ª¥ÕSHOT¤Ë¡ÖÂç¹¥¤­¡×¤ÎÀ¼¡ÚPHOTO¡Û

日本で活動中の韓国女子ゴルファー、アン・シネのオフショットが話題だ。

【写真】アン・シネの「温泉SHOT」

アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新。

「I'm happy if you are happy」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿を見ると、韓国のリゾート地で有名な済州島(チェジュド)を訪れた際の写真が並んでいる。

柄の入ったホルターネックワンピースに身を包んだアン・シネは、チェアに座ってスマートフォンを眺めたりするなど束の間の休息を満喫。右肩に入ったタトゥーもチラ見えしており、何気ないオフショットで見る者の目を引いた。

写真を目にしたファンからは、「可愛い」「大好きです」「シネさんの写真を見られて幸せ」といったコメントが寄せられていた。

(写真=アン・シネInstagram)

なお、アン・シネは来る6月6日から9日にかけて、兵庫県の六甲国際ゴルフ倶楽部で行われる日本ツアー「宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント」に出場する予定だ。

◇アン・シネ プロフィール

1990年12月18日生まれ。韓国・ソウル特別市出身。身長165cm。小学3年生のときにニュージーランドに留学し、現地でゴルフの実力を磨いた。2008年に韓国女子プロゴルフ協会(KLPGA)に入会、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を成し遂げた。2017年の日本女子ツアー参戦時にはその美貌とプロポーションで一躍注目を集め、2018年にはゴルファーとしては異例の写真集も発売した。