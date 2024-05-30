°µ´¬¤ÎÈþµÓ¡ÄÁêÎÉ¤Þ¤·¤í¡¢¡ÉÇò¥·¥ã¥Ä¡ß¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÁêÎÉ¤Þ¤·¤í¤¬28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÈþµÓ¤Ë»ëÀþÃ¥¤ï¤ì¤ëÇò¥·¥ã¥Ä¡ß¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ©Éþ¤Î²¼¤Ë¤Ï¡ÄÁêÎÉ¤Þ¤·¤í¤ÎÀ¶½ã¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥¹¥×¥ì¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁêÎÉ¤Þ¤·¤í¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡ÈSNS¾å¤Ç¥Ð¥º¤ë½÷¡É¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÎÉ¤Ï28Æü¡¢¡Ö¥Ç¥«½÷¤µ¤ó¤¬¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥Þ¡© ¿ÈÄ¹165cm¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤é¤êÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤ÊÇò¥·¥ã¥Ä¡ß¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÈþ¤·¤äÈþ¤·¤ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¤ª¤·¤ê¤Î·Á¤Ë¤Ï¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×ÁêÎÉ¤Þ¤·¤í¡¢Èþ¿¬¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ©Éþ¤Î²¼¤Ë¤Ï¡ÄÁêÎÉ¤Þ¤·¤í¤ÎÀ¶½ã¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥¹¥×¥ì¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁêÎÉ¤Þ¤·¤í¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡ÈSNS¾å¤Ç¥Ð¥º¤ë½÷¡É¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÎÉ¤Ï28Æü¡¢¡Ö¥Ç¥«½÷¤µ¤ó¤¬¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥Þ¡© ¿ÈÄ¹165cm¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤é¤êÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤ÊÇò¥·¥ã¥Ä¡ß¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÈþ¤·¤äÈþ¤·¤ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¤ª¤·¤ê¤Î·Á¤Ë¤Ï¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×ÁêÎÉ¤Þ¤·¤í¡¢Èþ¿¬¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«