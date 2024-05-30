ã·Æ£¾´½Ó¡¢Ä¬ºê¹ë¤È¡ÖË×£±£µÇ¯¡×»°Âô¸÷À²¤µ¤ó¤ØÊû¤²¤ëÇ®Æ®¥É¥í¡¼¡ÖÅ·¤Ë¤¤¤ë°ÎÂç¤ÊÊý¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ä£µ¡¦£²£¹¿·½ÉÁ´À®ÀÓ
¢¡¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Î£Ï£Á£È¡×¼çºÅ¶½¹Ô¡Ö£Ì£É£Í£É£Ô¡¡£Â£Ò£Å£Á£Ë¡¥£²¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¿·½É£Æ£Á£Ã£Å¡Ë´Ñ½°£´£°£³
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤ÎÄ¬ºê¹ë¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Î£Ï£Á£È¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢¿·½É£Æ£Á£Ã£Å¤Ç¼çºÅ¶½¹Ô¡Ö£Ì£É£Í£É£Ô£Â£Ò£Å£Á£Ë¡¥£²¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Îã·Æ£¾´½Ó¤¬Ä¬ºê¹ë¤È£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡£Æ±¤¸¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Î£Ï£Á£È¡×ÂÐ·è¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Îµ»¤ÈÎÏ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦Ç®Æ®¡£»î¹ç»þ´Ö¤Î£³£°Ê¬¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤Çã·Æ£¤¬£Ö£²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ã·Æ£¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÄ¬ºê¹ë¤È¤¤¤¦ÃË¤È£³²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢¡£º£Æü¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î£²²ó¤È¤Ï°ã¤¦¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢ÃÄÂÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç£²£°£°£¹Ç¯£¶·î£±£³Æü¤Ë£´£¶ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿»°Âô¸÷À²¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£°ÎÂç¤ÊÀè¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ç£±£µÇ¯¡£Ì¿Æü¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Ä¬ºê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÅú¤¨¤Î½ªÃåÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ·¤Ë¤¤¤ë°ÎÂç¤ÊÊý¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤ì¤«¤é¤âÀï¤¤¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¹Ò³¤¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÄ¬ºê¤Ø¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¡£¤¤¤Ä¤«¤É¤Ã¤«¤Ç¾¡Éé¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢Èà¤È¤Ï¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·èÃåÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë£Ò£Å£Á£Ì¡¡£Ú£Å£Ò£Ï£±¤ÇÁ°²¦¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£ã·Æ£¤Ï¼õÂú¤·Î¾¼Ô¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÄ¬ºê¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿ã·Æ£¾´½Ó¤È¤Î»î¹ç¤Ç¡¢·èÃå¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º²¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¡££Ô£Å£Á£Í¡¡£Î£Ï£Á£È¡¢¤½¤·¤Æã·Æ£¾´½Ó¤Îº²¡£ÂÎ¤ÈÂÎ¡¢¤½¤·¤Æº²¤Èº²¡£ã·Æ£¾´½Ó¤ÈÄ¬ºê¹ë¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£²¶¤¿¤Á¤Î£Ô£Å£Á£Í¡¡£Î£Ï£Á£È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®Æ®¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡£µ¡¦£²£¹¿·½ÉÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¢¤²¦¼Ô¡¦ã·Æ£¾´½Ó¡Ê£³£°Ê¬¡¢»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¡ËÄ©Àï¼Ô¡¦Ä¬ºê¹ë¢¤
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¿£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÆ£ÅÄÏÂÇ·¡¢¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¡¢Í¼Ä¥¸»ÂÀ¡Ê£²£±Ê¬£´£²ÉÃ¡¢´éÌÌ½³¤ê¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÈõ¸ýÏÂÄç¡¢Ç¼Ã«¹¬ÃË¡¢¾¾±ÊÃÒ½¼¡ü
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¿£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û½©»³½à¡Ê£±£¸Ê¬£±£´ÉÃ¡¢¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥À¡¼¢ªÂÎ¸Ç¤á¡Ë¾®Æ½ÆÆ»Ê¡ü
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¿£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û±óÆ£Å¯ºÈ¡¢ÈÓÌîÍºµ®¡Ê£±£²Ê¬£³£¸ÉÃ¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¢ª¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£È£é£¶£¹¡¢À²ÅÍ´õ¡ü
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¿£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¥â¥Ï¥á¥É¡¡¥è¥Í¡¢µÆÃÓÍªÅÍ¡Ê£±£²Ê¬£²£¹ÉÃ¡¢¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿¡¼¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÀÐÀî½¤»Ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤á¤ó¤½¡¼¤ì¡ü
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¿£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û´ØËÜÂç²ð¡Ê£¸Ê¬£³£±ÉÃ¡¢µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÂçÏÂÅÄÐÒ¡ü