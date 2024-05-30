¤Ê¤ó¤È¡Ö¼ÒÆâ¼º¶È¼Ô¡×¤¬400Ëü¿Í¡ÄÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÁÓ¼ºÉÔ°Â¡×¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â
º¬ÀÏÀ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¡¢Áê¼ê¤ò¸«²¼¤¹¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¡¢Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¼«¸ÊÊÝ¿È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤É¤Î¿¦¾ì¤Ë¤âÉ¬¤º¤¤¤ë¤«¤ì¤é¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á5ºþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃÂê½ñ¡Ø¿¦¾ì¤òÉå¤é¤»¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ãø¼Ô¤¬ËÉÙ¤ÊÎ×¾²Îã¤«¤éÌÀ¤«¤¹¡£
º¬Äì¤ËÁÓ¼ºÉÔ°Â¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë
¼«¸ÊÊÝ¿È´êË¾¤Îº¬Äì¤ËÁÓ¼ºÉÔ°Â¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«¸ÊÀµÅö²½¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤À¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¼º¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¼º¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬´ÉÍý¿¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÃÏ°Ì¤ä¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÁÓ¼ºÉÔ°Â¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÀµÅö²½¤Î¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¡£¤³¤ì¤¬ÉÝ¤¤¡£
¤½¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£¤¤¤«¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀïÁè¤¬¡¢ÎÎÅÚ¤ä½»Ì±¡¢»ñ¸»¤äºâ»º¤Ê¤É¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ý¼Â¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¡£³«Àï¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Âç½°¤ÎÁÓ¼ºÉÔ°Â¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Îã¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£ÁÓ¼ºÉÔ°Â¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¿¤È¤¨¹¶·â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀµÅö²½¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀïÁè¤ò»Ï¤á¤¿¤¤°ÙÀ¯¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð»×¤¦Ôä¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÈÝ¤¬±þ¤Ç¤âÁÓ¼ºÉÔ°Â¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤À¡£ÆÃÊÌ¤Êµ»½Ñ¤â»ñ³Ê¤â¥³¥Í¤â¤Ê¤¤40Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤¬°ìÅÙ¿¦¤ò¼º¤¦¤È¡¢Æ±Åù¤Î¼ýÆþ¤ÈÂÔ¶ø¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¿¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤ï¤¬¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼«¸ÊÀµÅö²½¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤ò½³Íî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë±¢¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÀÕÇ¤¤òÅ¾²Ç¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ¿µ¤¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÁÓ¼ºÉÔ°Â¤ò·ã²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤¬¤¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô°ÊÁ°¤«¤é¡¢¡Ö¼ÐÍÛ»º¶È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿É´²ßÅ¹¤ä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Ï¿Í°÷ºï¸º¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö²Ö·Á»º¶È¡×¤È¤·¤ÆÁ¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤â¡¢Áá´üÂà¿¦¤òÊç½¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÁÓ¼ºÉÔ°Â¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤¹¿Í¤¬À×¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤âÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¡¢¼ÒÆâ¤Ç»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼ÒÆâ¼º¶È¼Ô¡×¤¬400Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶È¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀµ¼Ò°÷¤Î1³ä¤ËÁêÅö¤¹¤ë¿ô¤é¤·¤¤¡Ê¡ØÉÏË³¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡½¤Þ¤¹¤Þ¤¹Å¾Íî¤¹¤ë¹ñ¤Ç¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡Ë¡£
¼ÒÆâ¼º¶È¼Ô¤¬Â¿¤¤ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÎ®Æ°À¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ·¿¸ÛÍÑ¤Î3ËÜ¤ÎÃì¤À¤Ã¤¿Ç¯¸ù½øÎóÄÂ¶â¡¢½ª¿È¸ÛÍÑÀ©¡¢´ë¶ÈÊÌÁÈ¹ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íºà¤¬²á¾ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¿Íºà¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ø¤Î°ÜÆ°¡¢¤Ä¤Þ¤êÅ¾¿¦¤Ï²¤ÊÆ¤Û¤É³èÈ¯¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¡Ö¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢ÍúÎò½ñ¤¬±ø¤ì¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï°û¿©¶È¤ä·úÀß¶È¤Ê¤É¤Ç¡Ö¶õÁ°¤Î¿Í¼êÉÔÂ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂÅÝ»º¡×¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶È¼ï¤Ø¤Î¿Íºà¤Î°ÜÆ°¤¬É¬¤º¤·¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÜµÒ¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤êÆùÂÎÏ«Æ¯¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò´÷Èò¤¹¤ë¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Äã¤¤¸ÛÍÑÎ®Æ°À¤ò¼¨¤¹Ä§¸õ¤Î°ì¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÛÍÑ¤ÎÎ®Æ°À¤¬Äã¤¯¡¢¼ÒÆâ¼º¶È¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âº£¤¤¤ë¿¦¾ì¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´¶¤Ë·¹¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤«¡¢°¤¤¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¤á¤¿¤é¼¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤Î¶¼°Ò¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Æ±´ü¤ò°ú¤¤º¤ê¤ª¤í¤¹¤³¤È¤ä¼ÙËâ¼Ô¤ò½³Íî¤È¤¹¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤Î°Ø»Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀµÅö²½¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âè1¾Ï»öÎã11¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÉÔÏÂ¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¯50Âå¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ¼º¶È¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òA¤µ¤ó¼«¿È¤âÇö¡¹¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÓ¼ºÉÔ°Â¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¡¢¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤¬¡Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿áÄ°¤·¤Æ¼ÒÆâ¤ËÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤ë¾ï½¬ÈÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô½ð¤Ç¡ÖºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£½êÂ°½¸ÃÄÆâ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁêÂÐÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î°Ø»Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¥±Û´¶¤È°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤ÆÀº¿À¤Î°ÂÄê¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¼«¸ÊËÉ±Ò¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼þ°Ï¤«¤é¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢½¸ÃÄ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤«¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ËÈæÎã¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬³³¤Ã¤×¤Á¤Ë¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤ò°ú¤¤º¤ê¤ª¤í¤¹¤è¤¦¤Ê¿¿»÷¤ò¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥¹¥È¥é¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢"³³¤Ã¤×¤Á´¶"¤¬¶¯¤½¤¦¤ÊA¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤Ç¡¢ÉÔÏÂ¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¯¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ä¤Å¤¯¡Ö¤É¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â¤¤¤ë¡ÖÂ¾¿Í¤ò¸«²¼¤·¡¢¼«¸ÊÊÝ¿È¤ËÁö¤ë¡×¿¦¾ì¤òÉå¤é¤»¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¤âÂ¿¤¤Çº¤ß¤Ï¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¿¦¾ì¤òÉå¤é¤»¤ë¿Í¤¬¤é¤ß¡×¡Ö¿¦¾ì¤òÉå¤é¤»¤ë¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤ë¤È¡¢Éå¤Ã¤¿¥ß¥«¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤ËÉåÇÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤¬ÌäÂê¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸ì¤ë¡£
¤É¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â¤¤¤ë¡ÖÂ¾¿Í¤ò¸«²¼¤·¡¢¼«¸ÊÊÝ¿È¤ËÁö¤ë¡×¿¦¾ì¤òÉå¤é¤»¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀµÂÎ