¡Ú¼ÒÀâ¡Ûµ¬ÀµË¡¤Î½¤Àµ°Æ¡¡È´ËÜ²þ³×¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë¤Ê
¡¡È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÅþÄì¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤½¤Î¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¼«Ì±ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¶¨µÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤¬¤¤Î¤¦¤Î½°±¡ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ë¼¨¤·¤¿½¤Àµ°Æ¤Ï¡¢Â¿³Û¤ÎÎ¢¶â¤òÀ¸¤ó¤ÀÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Í¤ÎÎ®¤ì¤ÎÆ©ÌÀ²½¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡Ö20Ëü±ßÄ¶¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¹ØÆþ¼Ô¤Î¸ø³«´ð½à¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö½é°Æ¤Î¡Ö10Ëü±ßÄ¶¡×¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê»ñ¶â¤Ï²¹Â¸¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö5Ëü±ßÄ¶¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀ¤Ï¡¢3Ç¯¸å¤Ëµ¬ÀµË¡¤ò¸«Ä¾¤¹µ¬Äê¤ò½¤Àµ°Æ¤ÎÉÕÂ§¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼«Ì±¤ÈÄ´À°¤·¡¢»¿À®¤¹¤ëÊý¸þ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²þ³×°ÕÍß¤ËË³¤·¤¤¼«Ì±¤Î¿¬¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸Í¿ÅÞ¤Î¸øÌÀ¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¡£»³¸ýÆáÄÅÃËÂåÉ½¤Ï¡ÖÆ±¤¸·ê¤Î¤à¤¸¤Ê¤È¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ì±¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¾®¼êÀè¤Î½¤Àµ°Æ¤ÎÀ®Î©¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¡¡À¯ÅÞ¤«¤éÀ¯¼£²È¸Ä¿Í¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¡¢»ÈÅÓ¤Î¸ø³«µÁÌ³¤¬¤Ê¤¤À¯ºö³èÆ°Èñ¤â¡¢¼«Ì±¤Î½¤Àµ°Æ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç¤Þ¤«¤Ê¹àÌÜÊÌ»Ù½Ð³Û¤òÇ¯Ã±°Ì¤Ç¸ø³«¤¹¤ëÅö½é°Æ¤ò¡¢·îÃ±°Ì¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿ÄøÅÙ¤À¡£ÎÎ¼ý½ñ¤ÎÅºÉÕ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢¸ø³«¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ÈÅÓ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¤âÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ì±°Æ¤Ïµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿µÄ°÷¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤ò¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Äóµ¯¤·¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¦¹ñÌ±Î¾ÅÞ¤Î¶¦Æ±Äó½ÐË¡°Æ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÌÀ¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÎ©Ì±¤È¹ñÌ±¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¶¦»ºÅÞ¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¤ÏÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤äÎÎ¼ý½ñ¤Î¸ø³«¡¢²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤¬µ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËµÄ°÷¤âÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡ÖÏ¢ºÂÀ©¡×¤ÎÆ³Æþ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼«Ì±¤È°Õ¸«¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡À¯¼£¤È¥«¥Í¤ò½ä¤ëÉÔ¾Í»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ì±¤ÏÌîÅÞ°Æ¤òºÎ¤êÆþ¤ì¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤µ¬ÀµË¡¤Ë²þ¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡¡ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÎ©Ì±¤Î»ÑÀª¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¬ÅÄ¹îÌé´´»öÄ¹¤é´´Éô¤¬¹ñ²ñ²ñ´üÃæ¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ÆÃæ»ß¤·¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¼«½Í¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Á¤°¤Ï¤°¤ÊÂÐ±þ¤Ï¸«¶ì¤·¤¤¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤¬À¯¼£³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤ò¿Þ¤é¤º¤âÏªÄè¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¶Ø»ß¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÂåÂØºö¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£