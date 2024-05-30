¹õ¿Í¥ê¡¼¥°¤ÎµÏ¿¤ò¸øÇ§¡¡MLB¡¢ÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×ÊÑ¹¹
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤Ï29Æü¡¢1920¡Á48Ç¯¤Ë¹õ¿Í¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤·¤¿2300¿Í°Ê¾å¤Î¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤ò¸øÇ§¤·¡¢MLB¤ÎµÏ¿¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÄÌ»»ÂÇÎ¨¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï3³ä6Ê¬7ÎÒ¤Î¥¿¥¤¡¦¥«¥Ã¥Ö¤«¤é¡¢¹õ¿Í¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿3³ä7Ê¬2ÎÒ¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥®¥Ö¥½¥ó¤ÏÄÌ»»¤ÎÄ¹ÂÇÎ¨¤ä½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤òÂ¤·¤¿¡ÖOPS¡×¤Ç¤â¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÎòÂå¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ¹âÂÇÎ¨¤â¥®¥Ö¥½¥ó¤¬43Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿4³ä6Ê¬6ÎÒ¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Ï»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»þÂå¤Î2004Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿262°ÂÂÇ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¤Ï20Ç¯¤Ë¹õ¿Í¥ê¡¼¥°¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤ÈÆ±Åù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¡¢µÏ¿¤ÎÅý¹çÊý¿Ë¤òÈ¯É½¡£¸øÇ§¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤ÈµÏ¿¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢1947Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¹õ¿ÍÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£