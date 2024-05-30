º£Æü30Æü¡¡´ØÅì°ÊÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¡Ìë¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¡¡ÂæÉ÷ËÌ¾å¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÁ°ÀþËÌ¾å
º£Æü30Æü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ëÂæÉ÷1¹æ¤ÎËÌ¾å¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢Á°Àþ¤¬¼¡Âè¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤ÏÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤È¤È¤â¤ËÁ°ÀþËÌ¾å¡¡Ìë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç±«
º£Æü30Æü¤Ï¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤Ë´Ë¤ä¤«¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ëÂæÉ÷1¹æ¤ÎËÌ¾å¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢Á°Àþ¤¬¼¡Âè¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÏÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÊý¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æì¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ãëº¢¤«¤é½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÅì°ÊÀ¾¤Ï½ë¤µÂÐºö¤ò
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï15¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ºòÆü¤è¤ê¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤ÎÊ¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤â¾åÃå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤ÏºòÆü¤è¤ê¹â¤¯¡¢½ê¡¹¤Ç²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å)¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï27¡îÁ°¸å¤Ç¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï28¡î¤È7·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ºÝ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Æì¤ÏºòÆü¤è¤ê¹â¤¯¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Ç¤Ï¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å)¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£