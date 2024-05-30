»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß½Ð¿È¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤«¤µ¤ó¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ¯¤¤Ê¤¬¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È
´ë¶È¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ2¥«·î¤¬²á¤®¤¿¡£³ØÀ¸À¸³è¤«¤é¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤â¤Ê¤¯¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤äÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¡¦Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¦¥£¥º¥³¥í¥Ê¤Î»þÂå¡½¡½Â¾¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬Ã¯¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß½Ð¿È¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤«¤µ¤ó¤À¡£25Â´ÆâÄê¼Ô¸þ¤±¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥³¡¼¥¹2025¡Ê¡ö1¡Ë¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ÈÍýÁÛÅª¤Ê¿¦¾ì¡É¤È¤Ï¡©¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò ¿Íºà³«È¯ÊÔ½¸Éô¡¢»£±Æ¡¿¿ûÂô·ò¼£¡Ë
¡ö1 ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥³¡¼¥¹2025¡×¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Á´7´¬¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Î¿·Â´ÆâÄê¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¥Ä¡¼¥ë¡£ÅÄÃæ¤ì¤¤¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢Âè3´¬¤Î¡ÖThe Life¡×¡ÊÃøÌ¾¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë
ÃÏ²¼Å´¤ÇÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡ÅÄÃæ¤ì¤¤¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢7ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î11Ç¯´Ö¤òÅìµþÅÔÆâ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢Éã¤ÈÊì¤È»Ð¤È·»¤Î²ÈÂ²5¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ÎÃç¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ê¡¢Êì¿Æ¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Éã¿Æ¤Î¤¤¤éÎ©¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Éã¿Æ¤«¤é¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤±¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢»Ð¤¬¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤ÎËå¡ÊÅÄÃæ¤ì¤¤¤«¤µ¤ó¡Ë¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¸òÈÖ¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ ¡Ö»ÜÀß¤Ç°é¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤ËÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤â¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢¹¥¤¤ÊÍÎÉþ¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢½¬¤¤»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¡ÈÊÉ¡É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤Ç»ÜÀß¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¡¢Ã»Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤È»ä¤ÎÀ¸°é´Ä¶¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÈá¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ÜÀß¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Éã¤äÊì¤Î½»¤à¾ì½ê¤Ï¼Â²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤ò¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îº¢¤ÏËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤ì¤¤¤«
¥â¥Ç¥ë¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¿¤¹¤±¤¢¤¤ ÂåÉ½Íý»ö
1995Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿Æ¤ÎÎ¥º§¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢7ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î11Ç¯´Ö¤òÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤¹¡£Âà½ê¸å¡¢Ã»´üÂç³Ø¿Ê³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»¤Ë¡£¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹2018°ñ¾ë¸©Âç²ñ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡£¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¡Ö¼Ò²ñÅªÍÜ¸î¡×¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¹Ö±é³èÆ°¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯4·î¡¢¼Ò²ñÅªÍÜ¸îÀìÌç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñÅªÍÜ¸îÀìÌç ¤¿¤¹¤±¤¢¤¤ch¡×¡ÊYouTube¡Ë¤òÁÏÀß¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î½éÉ½»æ¤Ï¡ØForbes JAPAN¡Ù¡Ê2022Ç¯11·î¹æ¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤È¤¤¤¦»ä¤Î¤ª¤¦¤Á¡Ù¡Ê½ÜÊó¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤ÎÀ²¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤òÆÀ¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¡ÊÅÄÃæ¤ì¤¤¤«¡Ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¶È¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡ÖÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¡È¤¸¤Ö¤ó¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢Â¾¼Ô¤È¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢¡È¼«Ê¬¼«¿È¡É¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆºÇÄã¸Â¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Î»öÌ³»Å»ö¤â·Ð¸³¡£¤½¤³¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤¬¸½ºß¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÃæ¡¡¶Ð¤áÀè¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤¿Æü¤Ï¶ÐÌ³»þ´Ö¤ËÍ»ÄÌ¤òÍø¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËèÄ«¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÇÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Äê»þ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÃå¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤Ø¤Î·ù°´¶¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤ÎÍÍ»Ò¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¾å»Ê¤¬¥«¥Õ¥§¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤é¡¢½Ð¶Ð»þ´Ö¤ÈÂà¶Ð»þ´Ö¤ò¾¯¤·ÃÙ¤é¤»¤è¤¦¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Ï¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÚÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¡¢¡Ö¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¾å»Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¡¢SOS¤äÍ×Ë¾¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤é¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë½Ð¼Ò¤·¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢µ¬Â§¤É¤ª¤ê¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡¢¤È¡£»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤´¶¤ä¡¢Áê¼ê¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢¾å»Ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë